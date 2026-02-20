Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου ετοίμασαν, έχοντας βρει ελεύθερο χρόνο από επαγγελματικές υποχρεώσεις, βαλίτσες και ταξίδεψαν στο Πουκέτ για να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν.

Το ζευγάρι βρίσκεται, εδώ και μερικές ημέρες, στην Ταϊλάνδη ζώντας τον έρωτά τους μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα και τις κάμερες των κινητών, που πολλές φορές έχουν σηκωθεί για να τους καταγράψει και να παίξουν το υλικό στις πρωινές εκπομπές.

Στα social media έχουν μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους τους διάφορες φωτογραφίες και βίντεο από τα μαγικά μέρη που επισκέπτονται, ωστόσο χωρίς να δημοσιεύουν κοινές στιγμές, παρά μόνο κοινές εικόνες.

Πριν από λίγο, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε ένα βίντεο από το δωμάτιο που έχουν νοικιάσει να μείνουν, το οποίο όπως είδαμε είναι απίστευτο, ονειρικό και αξιοζήλευτο.

Στο βίντεο που κοινοποίησε ο επιχειρηματίας – μοντέλο, βλέπουμε το δωμάτιό τους να βρίσκεται μέσα στο πράσινο με μοναδική θέα. Στον εξωτερικό χώρο μάλιστα, διαθέτει και πισίνα την οποία βλέπεις από το υπνοδωμάτιο.

Στον εσωτερικό χώρο διαθέτει όλα τα κομφόρ και σίγουρα θα περάσουν τέλεια.

