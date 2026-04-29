Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου μετρούν πλέον ένα χρόνο κοινής πορείας, συνεχίζοντας να μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους με τους διαδικτυακούς φίλους τους.

Το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου, η τραγουδίστρια ετοίμασε μια μικρή έκπληξη για τον σύντροφό της, με τον ίδιο να απαθανατίζει τη στιγμή σε βίντεο μέσα από το σπίτι τους. Όπως φάνηκε, το δώρο της ήταν ένα σετ από ίδιες πυτζάμες για τους δυο τους, σε απόλυτα ταιριαστό ύφος.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σχολίασε: «Ευχαριστώ μωράκι μου που με σκέφτηκες», ενώ η Ρία Ελληνίδου απάντησε: «Μου φτιάχνει τη διάθεση».

Στη συνέχεια, η Ρία Ελληνίδου επισκέφθηκε το χώρο ομορφιάς του Δημήτρη Αλεξάνδρου στη Νέα Σμύρνη, επιλέγοντας να αφιερώσει λίγο χρόνο στον εαυτό της με μια περιποίηση προσώπου.

Σε σχετική ανάρτηση, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έγραψε: «Το τέλειο δεν μπορεί να γίνει πιο τέλειο. Τουλάχιστον το απολαμβάνει», συνοδεύοντας τη δημοσίευση με κόκκινες καρδιές.

