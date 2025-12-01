Ο Κωνσταντίνος Βασάλος επέστρεψε, το απόγευμα της Κυριακής 30/11, με νέο βίντεο στην καθιερωμένη στήλη του στο κανάλι Raw House στο YouTube.

Ο συνεργάτης της Σίσσυς Χρηστίδου κάνει, κάθε μήνα, ένα συγκεντρωτικό βίντεο με τηλεοπτικά θέματα που απασχόλησαν, κάνοντας το δικό του σχόλιο.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε αυτή τη φορά στη Ρία Ελληνίδου και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που τους θέλουν να είναι ζευγάρι και έκανε παράλληλα μια αποκάλυψη για το θέμα.

Αρχικά, ο Κωνσταντίνος Βασάλος είπε: «Ο Αλεξάνδρου είναι σε σχέση με την Ρία Ελληνίδου και εμείς κάνουμε τους χαζούς. “Αχ δεν ξέρουμε, είναι-δεν είναι”».

Στη συνέχεια, ο ίδιος αποκάλυψε ότι είχε μιλήσει δημόσια καιρό πριν για αυτή τη σχέση, ωστόσο, ένα τηλεφώνημα τον έκανε να ανακαλέσει.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος κατέληξε: «Εγώ είχα πει κάποια στιγμή ότι αυτοί οι δύο είναι ζευγάρι, μετά το αναίρεσα γιατί δέχτηκα ένα τηλεφώνημα. Ευχόμαστε τα καλύτερα στα παιδιά, είναι ωραίο ζευγάρι».

