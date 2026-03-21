Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι, εδώ και λίγους μήνες, πιο ερωτευμένος από ποτέ και πλέον δεν το κρύβει.

Ο γνωστός επιχειρηματίας έχει βρει τον έρωτα στο πρόσωπο της τραγουδίστριας, Ρίας Ελληνίδου. Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα κανείς από τους δύο δεν είχε τοποθετηθεί δημόσια για τη σχέση τους, επιλέγοντας να τη διατηρούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου προχώρησε, το βράδυ της Πέμπτης 20 Μαρτίου, για πρώτη φορά σε μια πιο άμεση επιβεβαίωση, δημοσιεύοντας στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram μια φωτογραφία μαζί με τη Ρία Ελληνίδου. Στο στιγμιότυπο, ο ίδιος τη φιλά τρυφερά, ενώ ταυτόχρονα καλύπτει διακριτικά το πρόσωπό της με το χέρι του.

Την ίδια στιγμή, βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν τον ίδιο σε πρόσφατη νυχτερινή του έξοδο στο κέντρο όπου εμφανίζεται η τραγουδίστρια. Αν και δεν βρισκόταν στα πρώτα τραπέζια, θαμώνες τον εντόπισαν και κατέγραψαν στιγμές από την παρουσία του στο χώρο.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παρακολούθησε το πρόγραμμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχοντας διαρκώς στραμμένη την προσοχή του προς τη σύντροφό του, την ώρα που εκείνη ερμήνευε τις επιτυχίες της.

