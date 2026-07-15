Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου αυτές τις ημέρες βρίσκονται στο εξοχικό της τραγουδίστριας, σε μια περιοχή κοντά στον Όλυμπο, όπου συνδυάζουν τη χαλάρωση στο βουνό με τις βουτιές στη θάλασσα.

Το απόγευμα της Τρίτης 14 Ιουλίου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο από την παραλία. Οι δυο τους πόζαραν μαζί φορώντας τα μαγιό τους, χαμογελαστοί και χαλαροί, με τη Ρία Ελληνίδου να κάθεται στο μπράτσο της καρέκλας του συντρόφου της.

Λίγο αργότερα, το ζευγάρι μοιράστηκε ακόμη μία καλοκαιρινή στιγμή, αυτή τη φορά τσουγκρίζοντας τα ποτήρια του, απολαμβάνοντας τη θέα, την παρέα και την όμορφη ατμόσφαιρα των διακοπών.

Η σχέση τους φαίνεται πως βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο, καθώς πρόσφατα έγινε γνωστό ότι αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα και να συγκατοικήσουν.

Την αποκάλυψη της συγκατοίκησης έκανε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μέσα από το story του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με τον επιχειρηματία να δείχνει την τραγουδίστρια να κάθεται στο πάτωμα του δωματίου του με τις πιτζάμες της ενώ γύρω της υπάρχουν σακούλες και αποσκευές με πράγματά της.

O Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου μετρούν ήδη έναν χρόνο κοινής πορείας, κάτι που ξεκίνησε ως ένα κρυφό ειδύλλιο σήμερα έχει εξελιχθεί σε έναν ανοιχτό έρωτα που όσο περνά ο καιρός όλο και μεγαλώνει.

govastiletto.gr -Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απαθανατίζει τη Ρία Ελληνίδου μέσα στο τζακούζι του σπιτιού του