Μια όμορφη στιγμή από την προσωπική του ζωή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει αγκαλιά με τη σύντροφό του, Ρία Ελληνίδου, και τον τριών ετών γιο του, Πάρη.

Ο γνωστός επιχειρηματίας φαίνεται πως απολαμβάνει ιδιαίτερα τον χρόνο που περνά με τους αγαπημένους του ανθρώπους, με τον μικρό Πάρη να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες στη ζωή του.

Η οικογενειακή φωτογραφία που δημοσίευσε

Στο στιγμιότυπο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρίσκεται ξαπλωμένος στον καναπέ, έχοντας στην αγκαλιά του τον γιο του και τη Ρία Ελληνίδου.

Οι τρεις τους απολαμβάνουν μια χαλαρή στιγμή στο σπίτι, με τη φωτογραφία να αποπνέει οικειότητα και ζεστασιά.

Μάλιστα, ο ίδιος επέλεξε να συνοδεύσει τη δημοσίευσή του με μία μόνο λέξη, γράφοντας «Οικογένεια», θέλοντας έτσι να εκφράσει το συναίσθημα που του δημιουργεί η συγκεκριμένη εικόνα.

Η αδυναμία του στον γιο του, Πάρη

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έχει ιδιαίτερη αδυναμία στον γιο του, τον οποίο απέκτησε από την προηγούμενη σχέση του με την Ιωάννα Τούνη. Όποτε ο μικρός βρίσκεται στην Αθήνα, ο επιχειρηματίας προσπαθεί να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία για να περνά μαζί του ποιοτικό χρόνο.

Μετά τον χωρισμό τους, οι δύο γονείς έχουν ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, έχοντας κρατήσει άριστες σχέσεις για τον γιο τους.

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