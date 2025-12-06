Φημολογείται εδώ και καιρό ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου είναι σε σχέση. Όμως, κανείς από τους δύο δεν επιβεβαιώνει αυτές τις φήμες, παρόλο που υπάρχουν πλέον και πρόσωπα που μιλούν δημόσια για εκείνους, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα πολύ ευτυχισμένο και ερωτευμένο ζευγάρι.

Το τελευταίο διάστημα, ο παπαρατσικός φακός τους έχει εντοπίσει σε κοινές εμφανίσεις, βέβαια χωρίς να δίνουν κάποιο δικαίωμα. Μάλιστα, γνωστή εφημερίδα έφερε στο φως, την Παρασκευή 5/12, νέο φωτογραφικό υλικό από την κοινή τους έξοδο σε γνωστό εμπορικό κέντρο στα βόρεια προάστια, την ώρα που έκαναν τα ψώνια τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος δεν ήταν μόνοι τους. Μαζί τους βρίσκονταν καλοί φίλοι τους, αλλά και ο γιος που έχει αποκτήσει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με την πρώην σύντροφό του, Ιωάννα Τούνη, Πάρης.

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες:

