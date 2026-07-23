Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: Οι τρυφερές αγκαλιές μέσα στο πλοίο της επιστροφής από τη Μύκονο

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της επιστροφής, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram ένα βίντεο μέσα από το πλοίο. Στα στιγμιότυπα, οι δυο τους σχολιάζουν πόσο κρύο κάνει στο εσωτερικό του πλοίου, ενώ εμφανίζονται χαλαροί και χαμογελαστοί.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ακουμπά τρυφερά στην αγκαλιά της αγαπημένης του, με τη Ρία Ελληνίδου να τον κρατά κοντά της. Στο βίντεο φαίνεται και ο σκύλος του επιχειρηματία, που τους συνόδευε στο ταξίδι.

«Ταξίδι επιστροφής», έγραψε ο Δημήτρης Αλεξάνδρoυ πάνω στο τρυφερό βίντεο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους του.

govastiletto.gr – Ρία Ελληνίδου: Ποζάρει με μπικίνι πάνω σε σκάφος στη Μύκονο και «ρίχνει» το Instagram