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Lifestyle

Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: Οι τρυφερές αγκαλιές μέσα στο πλοίο της επιστροφής από τη Μύκονο

Οι δυο τους εμφανίζονται χαλαροί και χαμογελαστοί...
Βασίλης Κοντζεδάκης
23.07.2026 | 17:00 UPD:23.07.2026, 14:34
Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: Οι τρυφερές αγκαλιές μέσα στο πλοίο της επιστροφής από τη Μύκονο

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Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου ολοκλήρωσαν το ταξίδι τους στη Μύκονο και πήραν το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα.

Το ζευγάρι βρέθηκε στο Νησί των Ανέμων με αφορμή την προγραμματισμένη συναυλία της τραγουδίστριας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Ιουλίου.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της επιστροφής, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram ένα βίντεο μέσα από το πλοίο. Στα στιγμιότυπα, οι δυο τους σχολιάζουν πόσο κρύο κάνει στο εσωτερικό του πλοίου, ενώ εμφανίζονται χαλαροί και χαμογελαστοί.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ακουμπά τρυφερά στην αγκαλιά της αγαπημένης του, με τη Ρία Ελληνίδου να τον κρατά κοντά της. Στο βίντεο φαίνεται και ο σκύλος του επιχειρηματία, που τους συνόδευε στο ταξίδι.

«Ταξίδι επιστροφής», έγραψε ο Δημήτρης Αλεξάνδρoυ πάνω στο τρυφερό βίντεο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους του.

 

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