Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: Το ρομαντικό δείπνο στις διακοπές τους στο Ιόνιο

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου μοιράστηκαν μια βραδινή έξοδο με φίλους τους, με τους δυο τους να φαίνεται ότι είχαν ιδιαίτερα καλή διάθεση και να ανταλλάσσουν πειράγματα μπροστά στην κάμερα.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου κατέγραψε τη Ρία Ελληνίδου την ώρα που κάθονταν αντικριστά στο τραπέζι, γράφοντας πάνω στο βίντεο τη φράση «Το ραντεβού μου» και προσθέτοντας μια κόκκινη καρδιά, ενώ έκανε tag την τραγουδίστρια.

«Πόσο όμορφο είναι το ραντεβού μου», της είπε με χιούμορ, με τη Ρία Ελληνίδου να χαμογελά εμφανώς αμήχανα. «Έλα, μην ντρέπεσαι», συνέχισε εκείνος, κάνοντας το στιγμιότυπο ακόμη πιο παιχνιδιάρικο.

Λίγο αργότερα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου γύρισε την κάμερα προς την υπόλοιπη παρέα, αποκαλύπτοντας ότι η έξοδος δεν ήταν τελικά… τετ-α-τετ. «Σήμερα είπαμε θα βγούμε οι δυο μας, αλλά φέραμε κι αυτούς εδώ πέρα να μας προσέχουν», σχολίασε χαρακτηριστικά, προκαλώντας χαμόγελα.