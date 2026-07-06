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Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: Ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές!

Το ζευγάρι απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις
Βασίλης Κοντζεδάκης
06.07.2026 | 19:00 UPD:06.07.2026, 17:29
Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: Ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές!

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Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου πραγματοποίησαν μια καλοκαιρινή απόδραση στα Λιχαδονήσια.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους του στιγμιότυπα από τη μονοήμερη εξόρμησή τους, ανεβάζοντας βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

Σε story του αποκάλυψε ότι ταξίδεψαν στα Καμένα Βούρλα και σε επόμενο story κατέγραψε την εντυπωσιακή θέα και τα γαλαζοπράσινα νερά των Λιχαδονησίων και απαθανάτισε τη Ρία Ελληνίδου την ώρα που περπατούσε στο μονοπάτι προς την παραλία, απολαμβάνοντας τη βόλτα μέσα στη φύση.

Το ζευγάρι δείχνει να απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, επιλέγοντας ένα από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς για μια σύντομη καλοκαιρινή εξόρμηση.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου είναι ζευγάρι εδώ και περίπου ένα χρόνο. Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους κυκλοφόρησαν μέσα στο 2025, ωστόσο οι δυο τους επέλεξαν αρχικά να κρατήσουν χαμηλούς τόνους και να προστατεύσουν την προσωπική τους ζωή. Με το πέρασμα των μηνών άρχισαν να κάνουν όλο και πιο συχνές κοινές εμφανίσεις και αναρτήσεις στα social media.

 

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