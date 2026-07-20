Στη Μύκονο βρίσκεται αυτές τις μέρες ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με την παρέα του, χωρίς τη σύντροφό του Ρία Ελληνίδου, η οποία ωστόσο θα ταξιδέψει και εκείνη σύντομα καθώς θα δώσει συναυλία στο νησί, την Τρίτη 21 Ιουλίου.

Ο ρεπόρτερ του Mykonos Live TV, Νίκος Κουρούμαλος συνάντησε το μοντέλο και επιχειρηματία σε μπαρ στα Ματογιάννια όπου ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρέθηκε για να διασκεδάσει μαζί με την Κατερίνα Τοπούζογλου και μερικούς ακόμη φίλους.

Στις δηλώσεις του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αποκάλυψε πως γνωρίζει όλα τα τραγούδια της αγαπημένης του, σχολίασε το μέλλον της ελληνικής τηλεόρασης, ενώ δεν απέφυγε να απαντήσει –με χιούμορ– και στο ερώτημα αν σκέφτεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τη Ρία Ελληνίδου στη Μύκονο, ένα νησί που φημίζεται για τα δεκάδες γραφικά ξωκλήσια του.

Η σχέση του ζευγαριού μετρά πλέον αρκετούς μήνες και φαίνεται να δυναμώνει όσο περνά ο καιρός. Αν και στην αρχή επέλεγαν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πλέον δεν διστάζουν να μοιράζονται τρυφερά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους μέσα από τα social media.

Μάλιστα, πριν από λίγες εβδομάδες έγινε γνωστό πως η σχέση τους πέρασε στο επόμενο στάδιο, καθώς η Ρία Ελληνίδου μετακόμισε στο σπίτι του Δημήτρη Αλεξάνδρου.

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