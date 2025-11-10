Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται, από το πρωί της Δευτέρας 10/11, στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της υπόθεσης με το βίντεο revenge porn σε βάρος της.

Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή influencer και επιχειρηματίας βρίσκεται αντιμέτωπη στη δίκη με τους δύο άνδρες, τους οποίους έχει καταγγείλει για διαρροή υλικού με προσωπικές στιγμές της.

Μάλιστα, ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος ζήτησε από το δικαστήριο να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, ένα αίτημα που έγινε αποδεκτό από την έδρα.

Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στην Ιωάννα Τούνη μέσα από μια συγκινητική δημοσίευση στο Instagram. Ο πρώην σύντροφος της γνωστής influencer ανέβασε μια τρυφερή φωτογραφία από το παρελθόν, στην οποία η Ιωάννα Τούνη κρατάει στην αγκαλιά της το γιο τους, ενώ εκείνος του διορθώνει το καπελάκι με τη φράση «Bad Boy».

Στη φωτογραφία, που συνοδεύτηκε από το μήνυμα: «Σ’ αυτή τη δίκη είμαστε όλοι μαζί σου και πάντα!!», ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δείχνει ξεκάθαρα ότι παραμένει στο πλευρό της Ιωάννας Τούνη και αποδεικνύει ότι, παρά το χωρισμό τους, τους ενώνει ένας ισχυρός δεσμός: ο μικρός γιος τους.

