Κοινή έξοδο πραγματοποίησαν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου, δίνοντας το παρών στον αγώνα μπάσκετ Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ. Αν και δημοσίευσαν αμφότεροι πλάνα από την ατμόσφαιρα του γηπέδου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απέφυγαν να ανεβάσουν μία κοινή φωτογραφία στα social media, διατηρώντας το “μυστήριο” γύρω από τη συνύπαρξή τους.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι γνωστός για τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και συχνά παρακολουθεί από κοντά τους αγώνες της αγαπημένης του ομάδας.

Θυμίζουμε πως οι φήμες πως ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου είναι ζευγάρι κυκλοφορούν εδώ και αρκετούς μήνες, ωστόσο κανείς από τους δύο δεν επιθυμεί να μιλάει δημόσια για την προσωπική του ζωή.

