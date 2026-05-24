Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες σε event γνωστής εταιρείας και αναφέρθηκε τόσο στον τελικό του EuroLeague, όσο και στην προσωπική του ζωή.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι ελπίζει να βρεθεί στον μεγάλο τελικό μαζί με τον γιο του, Πάρη, εξηγώντας πως για εκείνον οι στιγμές που μοιράζεται μαζί του έχουν ιδιαίτερη σημασία, ειδικά όταν έχουν κοινά ενδιαφέροντα και πάθος για τον αθλητισμό.

Όταν η δημοσιογράφος σχολίασε πως πλέον δηλώνει ανοιχτά ερωτευμένος, με αφορμή τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου, εκείνος απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση και είπε με χιούμορ: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό».

Παράλληλα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ρωτήθηκε και για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στο Φεστιβάλ Καννών, επιλέγοντας να κρατήσει αποστάσεις από το θέμα και να σχολιάσει σύντομα: «Δε θέλω να σχολιάσω τέτοια πράγματα. Εξαιρετικά. Μπράβο της. Όλα καλά».

