Ο Γιώργος Λιάγκας υποδέχτηκε, το πρωί της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Δημήτρης Αλεξάνδρου #Ιωάννα Τούνη