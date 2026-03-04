Σε μια εξομολόγηση εφ’ όλης της ύλης προχώρησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα». Ο γνωστός επιχειρηματίας και παρουσιαστής άνοιξε τα χαρτιά του για τα επόμενα τηλεοπτικά του βήματα, την καθημερινότητα με τον γιο του, Πάρη, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη σχέση του με την Ιωάννα Τούνη.

«Τηλεοπτικά κάπου θα είμαι του χρόνου, έχω συζητήσει με κάποια εκπομπή που με ενδιαφέρει. Είμαστε στο κομμάτι των υπογραφών», είπε αρχικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Αναφερόμενος στον γιο του, Πάρη, ο ίδιος σημείωσε: «Τα άλματα ανάπτυξης του Πάρη από δω και πέρα είναι διαφορετικά, κάθε μήνας είναι διαφορετικός. Βλέπεις μεγαλώνει ένα αντράκι που επικοινωνεί πολύ καλά, συναισθηματικά, είναι πιο εξωστρεφής. Πλέον λέει αυτό που ακριβώς θέλει να σου πει, μιλάς, επικοινωνείς και κάνεις συζητήσεις και κάνεις πράγματα, σου λέει τα θέλω του».

Για τα δημόσια «καρφιά» που ανταλλάσσουν με την Ιωάννα Τούνη μέσα από αναρτήσεις τους, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απάντησε: «Δεν μπορώ να σου μιλήσω για την Ιωάννα και δεν θα ήθελα να σου πω κάτι. Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι όταν είσαι κάπου και είσαι καλά, δεν ασχολείσαι με το παρελθόν. Αυτό το λέω γενικότερα και όχι για το δικό μου κομμάτι με την Ιωάννα».

Θυμίζουμε, ότι και οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει στην προσωπική τους ζωή, καθώς ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι σε σχέση με την τραγουδίστρια Ρία Ελληνίδου, ενώ η Ιωάννα Τούνη έκλεισε πρόσφατα ένα χρόνο κοινής πορείας με τον επιχειρηματία, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

