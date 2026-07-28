Ξεχωριστές στιγμές με τον γιο του, Πάρη, απολαμβάνει αυτό το διάστημα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο οποίος φροντίζει να περνά δημιουργικό χρόνο μαζί του μέσα από παιχνίδια, βόλτες και αγαπημένες δραστηριότητες.

Ο παρουσιαστής και επιχειρηματίας δημοσίευσε στο TikTok ένα ιδιαίτερα τρυφερό βίντεο, καταγράφοντας διακριτικά τον μικρό Πάρη την ώρα που τραγουδούσε και έπαιζε κιθάρα, χωρίς εκείνος να αντιληφθεί ότι τον βιντεοσκοπούσε.

Το χαριτωμένο στιγμιότυπο κέρδισε αμέσως τα θετικά σχόλια όσων είδαν το βίντεο, ενώ ο Δημήτρης Αλεξάνδρου συνόδευσε την ανάρτηση με χιούμορ, γράφοντας: «Και φωνητικά και κιθάρα. Ντουέτο με τη Ρία».

Με τη συγκεκριμένη αναφορά, ο ίδιος έκανε λόγο για τη σύντροφό του, Ρία Ελληνίδου, με την οποία ο μικρός Πάρης φαίνεται πως έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα όμορφη σχέση. Οι δυο τους γνωρίζονται εδώ και αρκετό καιρό και έχουν περάσει μαζί οικογενειακές στιγμές, μεταξύ των οποίων και μέρος των πασχαλινών διακοπών τους, χτίζοντας έναν δεσμό οικειότητας.

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