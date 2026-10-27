Μια ξεχωριστή στιγμή με τον γιο του, Πάρη, ήταν αρκετή για να κάνει τη γιορτή του Δημήτρη Αλεξάνδρου ακόμη πιο όμορφη.

Το μοντέλο και επιχειρηματίας θέλησε να ευχαριστήσει όσους του έστειλαν ευχές για την ονομαστική του εορτή, που ήταν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram.

Το τηλεφώνημα του Πάρη που του έφτιαξε τη μέρα

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο με τον γιο του, αποκαλύπτοντας πως το τηλεφώνημα του μικρού για να του ευχηθεί ήταν η πιο σημαντική στιγμή της ημέρας του.

«Η πιο όμορφη στιγμή της ημέρας ήταν όταν με πήρε ο Πάρης μου τηλέφωνο, γεμάτος χαρά, για να μου πει χρόνια πολλά και πόσο με αγαπάει. Μπορεί για εκείνον να ήταν ένα απλό τηλεφώνημα, αλλά για μένα ήταν όλη μου η μέρα», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Ο Πάρης μου και η Love μου είναι η οικογένειά μου»

Στη συνέχεια, ο επιχειρηματίας εξήγησε πόσο έχει αλλάξει για εκείνον η έννοια των γιορτών από τότε που έγινε πατέρας, τονίζοντας πως η παρουσία του γιου του είναι αυτό που έχει πραγματική αξία στη ζωή του.

«Από τότε που ήρθε στη ζωή μου, κάθε γιορτή έχει άλλο νόημα. Δεν έχει σημασία πού βρίσκομαι ή τι κάνω, αρκεί να ξέρω ότι έχω εκείνον. Ο Πάρης μου και η Love μου είναι η οικογένειά μου, όλος μου ο κόσμος», ανέφερε.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράστηκε τη δική του σκέψη για την ευτυχία, υπογραμμίζοντας πως τελικά αυτό που μετρά περισσότερο είναι να υπάρχει αγάπη στη ζωή μας.

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