Μια βραδιά γεμάτη μουσική και χαλαρή διάθεση απόλαυσαν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου, στη «Λευκή Νύχτα» που πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Δημήτριο, με αφορμή εκδήλωση του Δήμου.

Η διοργάνωση γέμισε τους δρόμους με κόσμο, μουσικές και καλλιτεχνικές εμφανίσεις, ενώ ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρέθηκε και η Ρία Ελληνίδου, η οποία ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μπροστά στο κοινό.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ήταν στο πλευρό της καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, δείχνοντας να απολαμβάνει τη νέα αυτή φάση της προσωπικής τους ζωής, ενώ δεν έλειψαν τα πειράγματα και οι χιουμοριστικές στιγμές μεταξύ τους.

Σε αναρτήσεις του στα social media, ο ίδιος μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά, αλλά και από την καθημερινότητά τους, με τον ίδιο να κάνει χιούμορ και να «τρολάρει» τη σύντροφό του, παρομοιάζοντάς την με χαρακτηριστική φιγούρα από παλιές βιντεοκασέτες, προκαλώντας γέλια και αντιδράσεις στους διαδικτυακούς τους φίλους.

Govastiletto.gr – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η ανάρτηση όλο νόημα μετά το σάλο που προκαλέσαν οι δηλώσεις της Ρίας Ελληνίδου