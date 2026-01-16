Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου επέλεξε να στείλει ένα μήνυμα με βαθύτερο νόημα μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο γνωστός επιχειρηματίας ανέβασε ένα βίντεο από στιγμές χαλάρωσης στις διακοπές του, όπου βρίσκεται μαζί με τον γιο του και φίλους, απολαμβάνοντας τη φύση.

Στο στιγμιότυπο φαίνεται μια φωτιά που είχαν ανάψει στην παραλία, ενώ ο ίδιος συνόδευσε το βίντεο με τη φράση: «Μην βιάζεσαι. Οι άνθρωποι από μόνοι τους γκρεμίζουν την εικόνα που είχες φτιάξει για εκείνους», αφήνοντας να εννοηθεί πως πρόκειται για μια προσωπική σκέψη που προέκυψε μέσα από εμπειρίες.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε διοργανώσει ένα ξεχωριστό πάρτι για τα γενέθλια του γιου του, Πάρη. Σε ανάρτησή του είχε εκφράσει τη βαθιά του αγάπη, γράφοντας πως ο μικρός είναι η μεγαλύτερη πηγή χαράς στη ζωή του.

Govastiletto.gr – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Απαντά στις αιχμές της Ιωάννας Τούνη και στο βίντεο με το βιβλίο