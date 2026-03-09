Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε για πρώτη φορά για το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media μαζί με τη σύντροφό του, την τραγουδίστρια Ρία Ελληνίδου.

Το μοντέλο βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» και εξήγησε πως το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε, χωρίς να το καταλάβει.

Όπως αποκάλυψε, το βίντεο τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στην Ταϊλάνδη, ωστόσο δεν είχε σκοπό να το ανεβάσει δημόσια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αφού το κατέγραψε στο κινητό του, το έβαλε στην τσέπη και χωρίς να το αντιληφθεί δημοσιεύτηκε στο TikTok.

«Έπαθα σοκ όταν το έμαθα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ενημερώθηκε για τη δημοσίευση από τον δημοσιογράφο Τάσο Τεργιάκη.

Μάλιστα, στην αρχή φοβήθηκε μήπως κάποιος είχε παραβιάσει το κινητό του.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου τόνισε επίσης, πως πλέον επιλέγει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.

Όπως εξήγησε, η στάση του έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και δεν επιθυμεί να δίνει υπερβολική έκταση σε όσα συμβαίνουν στην ιδιωτική του ζωή. «Δεν μου έκανε καλό στο παρελθόν, οπότε δεν βλέπω το λόγο να μπαίνω ξανά σε αυτή τη διαδικασία», ανέφερε.

