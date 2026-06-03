Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου προκάλεσε συζητήσεις στα social media με ένα βίντεο που δημοσίευσε, στο οποίο κατέγραψε το πρωινό γεύμα της Ρία Ελληνίδου.

Η τραγουδίστρια επέλεξε έναν ιδιαίτερο συνδυασμό με τηγανητά αυγά και μπισκότα, με τον ίδιο να σχολιάζει με χιούμορ: «Αν ξεκινάμε από τώρα να τα μπερδεύουμε, να δούμε τους επόμενους μήνες», αφήνοντας έτσι υπονοούμενα που δεν πέρασαν απαρατήρητα από τους διαδικτυακούς του φίλους.

Το τελευταίο διάστημα το ζευγάρι φαίνεται να μην κρύβει πλέον τη σχέση του & πλέον μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά του και πραγματοποιεί κοινές δημόσιες εμφανίσεις.

Παρότι αποφεύγουν να δίνουν πολλές λεπτομέρειες για την προσωπική τους ζωή, οι αναρτήσεις τους δείχνουν πως διανύουν μια όμορφη περίοδο.

Govastiletto.gr – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου και η γνωριμία με τον γιο του