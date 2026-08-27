Τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού απολαμβάνουν στο Ιόνιο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου, έχοντας αφήσει για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Το ζευγάρι επέλεξε να περάσει χρόνο στη θάλασσα, κάνοντας βόλτες με σκάφος και απολαμβάνοντας το καλοκαιρινό τοπίο.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μάλιστα μοιράστηκε στα social media στιγμιότυπα από την απόδρασή τους, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς του φίλους μια μικρή γεύση από τις διακοπές τους.

Με τον Αύγουστο να φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του, οι δυο τους φαίνεται πως θέλησαν να εκμεταλλευτούν τις τελευταίες ημέρες χαλάρωσης, πριν επιστρέψουν στους έντονους επαγγελματικούς ρυθμούς.

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