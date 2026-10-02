Με αφορμή τις αντιδράσεις που προκάλεσε μια απάντησή του σε σχόλιο που αναφερόταν στην Ιωάννα Τούνη, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου επέλεξε να τοποθετηθεί μέσα από δύο βίντεο που ανέβασε στα social media.

Αυτή τη φορά, αναφέρθηκε τόσο σε όσους ασχολούνται δημόσια μαζί του όσο και στα μηνύματα που δέχτηκε σχετικά με τον γιο τους, αποκαλύπτοντας πως έχει κινηθεί νομικά. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ορισμένοι επιδιώκουν να εξασφαλίσουν προβολή μέσα από την ενασχόλησή τους με το θέμα, ώστε να απασχολήσουν ξανά τις τηλεοπτικές εκπομπές.

Όλα ξεκίνησαν όταν χρήστης σχολίασε κάτω από ανάρτησή του: «Με τη Ρία ταιριάζεις πιο πολύ παρά με το ψώνιο που ήσουν», εννοώντας την πρώην σύντροφό του, Ιωάννα Τούνη και εκείνος απάντησε: «Ευχαριστώ πολύ».

«Καλό μήνα και από δω γιατί δεν πρόλαβα να σας τα πω. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων ρε παιδί μου, επειδή πέφτετε σε αυτή τη λούπα. Στο Instagram μου έχω βάλει μια αυτοματοποιημένη απάντηση. Απάντηση σε οτιδήποτε και αν γραφτεί, καλό ή κακό, για μένα ή για κάποιον άλλο. Και αυτή η απάντηση είναι πάντα ευγενική. Γιατί εγώ έτσι έχω μάθει. Να είμαι καλοπροαίρετος σαν άνθρωπος, ακόμα και ένα κακό να μου πούνε… δεν πειράζει ρε παιδιά, καλή καρδιά… Τώρα κάποιες εκπομπές που δεν το καταλάβανε και κάνανε, πώς να το πω, θέμα γιατί δεν έχουνε θέμα. Και ασχοληθήκανε με το συγκεκριμένο σχόλιο που κάποιος έγραψε κάτι για την Ιωάννα, ενώ για τα άλλα σχόλια που με βρίζουν από κάτω και απαντάω με ευγένεια δεν θα μπορούσε να γίνει ωραίο πικάντικο θέμα… Ενώ για την Ιωάννα γίνεται ωραίο πικάντικο θέμα… για να υπάρχει όλο αυτό, έκαναν ολόκληρο θέμα. Και δεν θα σταθώ μόνο στις εκπομπές, θα σταθώ και σε κάποιους άλλους υπερασπιστές του δικαίου που κάποτε τσακωνόντουσαν με την Ιωάννα και τώρα βγαίνουν υπέρμαχοι και την αγαπάνε και την υπερασπίζονται για να πάρουν λίγο από την αγάπη της», τόνισε αρχικά ο Δημήτρης Αλέξανδρου.

Σε επόμενο βίντεο, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου επίσης σημείωσε: «Από την αγάπη της και γενικότερα να πάρουν και λίγο προβολή μπας και τους γράψει και καμιά εκπομπή και τους ξαναθυμηθούνε. Γιατί τελικά η θέση τους δεν είναι μόνο εκεί δίπλα που είχε πει η Ιωάννα, είναι και κάπου αλλού. Θα σας βάλω λίγο τα σχόλια να τα δείτε από κάτω, γιατί κάποιοι κάνουν και κριτική του τύπου ότι μην ξαναπάρει το παιδί, μη μου ξαναδώσεις το παιδί και τέτοια πράγματα, που έχω κινηθεί νομικά, αλλά δεν πειράζει. Καλό μήνα, έτσι λίγο πραγματικά, για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους, για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Αυτά».

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