Η Ιωάννα Τούνη αυτές τις μέρες απολαμβάνει ένα ρομαντικό ταξίδι στη Σαουδική Αραβία μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, γιορτάζοντας έναν χρόνο σχέσης με μια ιδιαίτερη έκπληξη που της ετοίμασε ο αγαπημένος της.

Εν τω μεταξύ, ο γιος τους, Πάρης, περνά πολύτιμο χρόνο με τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου, στην Αθήνα.

Μέσα από αναρτήσεις στα social media, ο ίδιος μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις δραστηριότητές τους: παιχνίδι, ζωγραφική και διασκεδαστικές στιγμές στο σπίτι.

Ο Αλεξάνδρου αποκάλυψε μάλιστα με χιούμορ ότι ο μικρός Πάρης δεν ήθελε να πάει σχολείο εκείνη την ημέρα και ήταν διατεθειμένος να κάνει τα πάντα για να μείνει μαζί του, αποδεικνύοντας τη στενή και τρυφερή σχέση πατέρα-γιου.

Η καθημερινότητα του Πάρη με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου φαίνεται να κυλάει ευχάριστα, ενώ η Τούνη απολαμβάνει το ταξίδι της με τον σύντροφό της, αφήνοντας το παιδί σε ασφαλή και στοργικά χέρια.

