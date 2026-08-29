Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitris Argyropoulos (@dimitrisargyropoulos)

Η στιγμή της αναχώρησης αποτυπώθηκε σε μια άκρως συναισθηματική ανάρτηση που έκανε ο Δημήτρης Αργυρόπουλος στο Instagram.

«Πήγαινε να φτιάξεις μια ζωή που θα είναι αληθινά δική σου. Να είσαι αρκετά γενναίος ώστε να χαθείς, να πέσεις, να αλλάξεις, να κάνεις μεγαλύτερα όνειρα από όσα έχεις κάνει ποτέ ξανά. Να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου. Ο κόσμος σε περιμένει. Σ’ αγαπώ, μικρέ μου Τζο, ως το φεγγάρι και πίσω. Μαδρίτη, να μου τον προσέχεις». Η ανάρτηση συγκέντρωσε αμέσως εκατοντάδες ευχές από φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές της οικογένειας, που έσπευσαν να ευχηθούν καλή σταδιοδρομία στον νεαρό φοιτητή.

Ο γνωστός εκδότης έχει αποκτήσει δύο ακόμη μεγαλύτερους γιούς, τον Νικήτα και τον Άρη, από τον πρώτο του γάμο με τη δημοφιλή παρουσιάστρια Μαρία Μπακοδήμου. Τα τρία αδέλφια διατηρούν άριστες σχέσεις μεταξύ τους και, παρά τη διαφορά ηλικίας και τις διαφορετικές κατευθύνσεις που ακολουθεί ο καθένας, βρίσκονται πάντα ο ένας στο πλευρό του άλλου.

Ο Τζο, ως ο μικρότερος της οικογένειας, είχε ανέκαθεν την ιδιαίτερη αδυναμία τόσο των γονιών του, όσο και των μεγαλύτερων αδελφών του, οι οποίοι παρακολουθούν με καμάρι την εξέλιξή του.

Το ταξίδι στην Ισπανία αποτελεί το πρώτο μεγάλο αυτόνομο βήμα του νεαρού στην ενήλικη ζωή.

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