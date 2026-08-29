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Ο Δημήτρης Αργυρόπουλος βιώνει, τις τελευταίες ώρες, μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της οικογενειακής ζωής του, αφού ο μικρότερος γιος του ετοιμάζεται να ανοίξει τα φτερά του για το εξωτερικό. Ο γνωστός εκδότης και παραγωγός βρέθηκε στο αεροδρόμιο για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο του Τζο Αργυρόπουλο, ο οποίος αναχωρεί με προορισμό την ισπανική πρωτεύουσα.
Ο νεαρός, που αποτελεί τον καρπό του δεύτερου γάμου του παραγωγού με τη διακεκριμένη σχεδιάστρια μόδας Σήλια Δραγούνη, ξεκινά ένα σπουδαίο ακαδημαϊκό ταξίδι.
Οι σπουδές του περιλαμβάνουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα, καθώς θα εμβαθύνει στους τομείς των πολιτικών επιστημών, της φιλοσοφίας, της νομικής αλλά και των οικονομικών. Η περηφάνια και η συγκίνηση των γονιών του δεν κρύβονται, καθώς βλέπουν τον νεαρό να κυνηγά με θάρρος τα όνειρά του σε μία από τις πιο ζωντανές ευρωπαϊκές πόλεις.