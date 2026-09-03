Πάνω από τα περιοδικά, την τηλεόραση και την ξεχωριστή αισθητική που τον διακρίνει, η απόλυτη προτεραιότητα του Δημήτρη Αργυρόπουλου είναι οι τρεις γιοι του.

Ο γνωστός εκδότης έχει αποκτήσει τον Νικήτα και τον Άρη από τον γάμο του με τη Μαρία Μπακοδήμου, καθώς και τον Τζο από τον γάμο του με τη Σήλια Δραγούνη. Διατηρώντας εξαιρετικές σχέσεις και με τις δύο πρώην συζύγους του, ο ίδιος απολαμβάνει μια απόλυτα δεμένη οικογενειακή ζωή δίπλα στα παιδιά του.

Ο γάμος με τη Μαρία Μπακοδήμου

Παντρεύτηκαν στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Ο γάμος τους απασχόλησε έντονα τα φώτα της δημοσιότητας και, όπως έχουν δηλώσει οι ίδιοι, πέρασε από έντονες διακυμάνσεις. Μαζί απέκτησαν δύο γιους, τον Νικήτα και τον Άρη. Χώρισαν ύστερα από λίγα χρόνια. Παρά το διαζύγιο, διατηρούν εξαιρετικές, φιλικές σχέσεις και στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.

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Τα δύο αγόρια είναι τα καμάρια των γονιών τους, μάλιστα μιλώντας στο περιοδικό ΟΚ η παρουσιάστρια είπε:

«Με ρωτάνε, «πως δούλευες με δύο παιδιά;». Δε θυμάμαι την κούραση και τα ξενύχτια. Έτσι λειτουργεί η δική μου μνήμη. Στην εφηβεία είχα ακούσει πολλά. Τώρα πια εισπράττω αποδοχή, μια επιβεβαίωση ότι καλά τα έκανα. Είμαστε πολύ δεμένοι γιατί δεν έχασα στιγμή μαζί τους.

Είναι και μεταξύ τους κοντά, γιατί έχουν πολύ μικρή διαφορά ηλικίας. Η σχέση μας ήταν πάντα ανοιχτή και ειλικρινής. Δεν παρίστανα ποτέ κάτι που δεν είμαι. Δεν έκανα ποτέ την σκληρή και την ατσαλάκωτη. Μπορούσα να δείξω ότι είμαι λυπημένη γιατί είχε συμβεί κάτι – μπορεί και να ήξεραν τι είχε συμβεί», είχε πει.

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Ο γάμος με τη Σήλια Δραγούνη

Ο δεύτερος γάμος του ήταν με τη γνωστή σχεδιάστρια μόδας Σήλια Δραγούνη. Από αυτή τη σχέση απέκτησε τον τρίτο του γιο, τον Τζο. Ο γάμος τους ολοκληρώθηκε φιλικά και οι δύο γονείς διατηρούν άριστη επικοινωνία για χάρη του παιδιού τους.

Η δυνατή σχέση των τριών αγοριών

Τα τρία αγόρια λατρεύουν το ένα το άλλο και παρόλο που φέτος πέρασαν αρκετό διάστημα μακριά ο ένας από τον άλλο, αφού ο Νικήτας βρέθηκε για σπουδές στο εξωτερικό, το καλοκαίρι έφερε μαζί του και την πολυπόθητη επανασύνδεσή τους.

Οι τρεις γιοι του Δημήτρη Αργυρόπουλου έχουν πλέον μεγαλώσει και χαράζουν τη δική τους αυτόνομη πορεία, με τους δύο μεγαλύτερους να ασχολούνται ήδη επαγγελματικά με τα media και τη μόδα.

Νικήτας Αργυρόπουλος

Αναλυτικότερα, ο 26χρονος σήμερα Νικήτας Αργυρόπουλος έχει ολοκληρώσει σπουδές στον τομέα των Media και ασχολείται ενεργά με την τηλεοπτική παραγωγή. Έχει εργαστεί πίσω από τις κάμερες σε μεγάλα τηλεοπτικά projects, όπως στην παραγωγή του ριάλιτι Love Island στην Τενερίφη.

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Άρης Αργυρόπουλος

Ο 25χρονος Άρης Αργυρόπουλος ασχολείται με τη μόδα κι έχει δημιουργήσει τη δική του σειρά χαλαρών ρούχων, αναπτύσσοντας επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο του ενδύματος. Παράλληλα, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της εστίασης, έχοντας ξεκινήσει μια μεγάλη συνεργασία με γνωστό όμιλο εστιατορίων.

Ο Άρης Αργυρόπουλος πριν 2 χρόνια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Mega Καλημέρα, όπου μίλησε για την προσωπική του ζωή, τη σχέση του με τα μέλη της οικογένειάς του και κυρίως με την μητέρα του, Μαρία Μπακοδήμου.

Μίλησε για το γεγονός ότι οι γονείς του, η Μαρία Μπακοδήμου και o Δημήτρης Αργυρόπουλος, είναι 2 αναγνωρίσιμα πρόσωπα και κλήθηκε να απαντήσει αν αυτή η αναγνωρισιμότητα τον διευκόλυνε ή όχι στη δική του πορεία. «Εγώ τους γονείς μου τους βλέπω σαν γονείς μου, όχι σαν πρόσωπα της δημοσιότητας. Καλώς ή κακώς το επίθετό μου είναι αυτό, χαίρομαι για το ποιοι είναι οι γονείς μου, έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Ούτε με έχει δυσκολέψει, αλλά ούτε με έχει βοηθήσει το γεγονός ότι οι γονείς μου είναι στην τηλεόραση», είπε αρχικά ο γιος της παρουσιάστριας και του εκδότη.

Ο Άρης Αργυρόπουλος παραδέχτηκε ωστόσο, ότι σε μικρότερη ηλικία έχει ζητήσει τη βοήθεια της μητέρας του, για να βρει τραπέζια στα μπουζούκια. «Το καλύτερο που μπορεί να γίνει είναι να μην βρίσκω τραπέζι στα μπουζούκια και να της πω “μαμά δεν βρίσκω κάποιον, πρέπει να με βοηθήσεις”».

Για τον αδερφό του Νικήτα Αργυρόπουλο, σχολίασε ότι είναι πολύ δεμένοι, ενώ όταν ήταν μικρότεροι συγκρούονταν συχνά. «Με τον Νικήτα έχουμε τρομερή σχέση, έχουμε μεγαλώσει σε κοινές παρέες και βγαίνουμε μαζί και εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλο. Όταν ήμασταν μικροί τσακωνόμασταν συνέχεια, παίζαμε και ξύλο, φώναζε η μαμά, χαμός». Όσον αφορά την σχέση με τον μικρότερο ετεροθαλή αδερφό του, τον Τζο, πρόσθεσε ότι εκείνος και ο Νικήτας, είναι δίπλα του και όποτε τους χρειάζεται, παίρνει τηλέφωνο.

Τζο Αργυρόπουλος

Τέλος ο μικρότερος γιος του Δημήτρη Αργυρόπουλου, ο Τζο έχοντας μόλις ενηλικιωθεί και ολοκληρώσει το σχολείο, ετοιμάζεται να σπουδάσει στη Μαδρίτη, ανοίγοντας τα φτερά του για το εξωτερικό.

Οι σπουδές του περιλαμβάνουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα, καθώς θα εμβαθύνει στους τομείς των πολιτικών επιστημών, της φιλοσοφίας, της νομικής αλλά και των οικονομικών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitris Argyropoulos (@dimitrisargyropoulos) Η στιγμή της αναχώρησης αποτυπώθηκε σε μια άκρως συναισθηματική ανάρτηση που έκανε ο Δημήτρης Αργυρόπουλος στο Instagram. «Πήγαινε να φτιάξεις μια ζωή που θα είναι αληθινά δική σου. Να είσαι αρκετά γενναίος ώστε να χαθείς, να πέσεις, να αλλάξεις, να κάνεις μεγαλύτερα όνειρα από όσα έχεις κάνει ποτέ ξανά. Να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου. Ο κόσμος σε περιμένει. Σ’ αγαπώ, μικρέ μου Τζο, ως το φεγγάρι και πίσω. Μαδρίτη, να μου τον προσέχεις». Το ταξίδι στην Ισπανία αποτελεί το πρώτο μεγάλο αυτόνομο βήμα του νεαρού στην ενήλικη ζωή.

H σχέση του μπαμπά με τους γιους

Μια όμορφη και ειλικρινής σχέση έχει χτίσει με τα αγόρια του, όπως καταλαβαίνεις ο Δημήτρης Αργυρόπουλος. Στο παρελθόν μιλώντας στην εκπομπή «Μετά τα Μεσάνυχτα» είχε αναφερθεί στη σχέση του με τους τρεις γιους του.

«Έχω μιλήσει για το θέμα των εξαρτήσεων με τους δυο μεγαλύτερους γιους μου. Μιλήσαμε όταν τα παιδιά ήταν σε μια ηλικία που μπορούσαν να το αντιληφθούν και μπορούσαν ούτε να θεοποιήσουν εμένα είτε γι’ αυτό που μου συνέβη είτε για τον τρόπο που τα κατάφερα. Εμένα με ενδιέφερε να καταλάβουν ποια είναι η ζωή και τι μπορεί να σου συμβεί γύρω σου γενικότερα, πώς πρέπει να φροντίζεις τον εαυτό σου και σίγουρα ποιος είναι ο πατέρας τους. Να ξέρουν ποιος είμαι εγώ γιατί εγώ δεν ήξερα ποιος είναι ο μπαμπάς ο δικός μου γιατί έφυγε και δεν πρόλαβα να τον ρωτήσω κάτι. Υπήρξαν επικριτικοί απέναντί μου, από το μάτι της βελόνας μας περνάνε! Αυτό που προσπαθώ να τους πω είναι ότι είναι οκ να είσαι ευάλωτος, είναι οκ να μην μπορείς να τα καταφέρεις. Να μην προσπαθείς συνεχώς να παρουσιάζεις κάτι άλλο από αυτό που είσαι. Είναι ωραίο να αποκαλύπτεις ποιος πραγματικά είσαι», είχε πει για τη σχέση με τους γιους του ο Δημήτρης Αργυρόπουλος στην εκπομπή «Μετά τα Μεσάνυχτα» και πόσο ανοιχτός είναι μαζί τους για το ταραχώδες παρελθόν του.

govastiletto.gr -Μαρία Μπακοδήμου – Δημήτρης Αργυρόπουλος: Ο γιος τους, Νικήτας έγινε 25 ετών – Το πάρτι με θέα την Ακρόπολη