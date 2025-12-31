Ο γνωστός σκηνοθέτης Δημήτρης Αρβανίτης τοποθετήθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», προχωρώντας σε αιχμηρές δηλώσεις για την Ζωή Κωνσταντοπούλου, οι οποίες έχουν ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις.

Ο Δημήτρης Αρβανίτης, αναφερόμενος στη στάση και τη συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν είναι πολιτικός. Επιβάλλεται στο κοινοβούλιο και τους συνεργάτες της με το χειρότερο τρόπο. H Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν είναι γυναίκα, είναι ένα κακό αντίτυπο άνδρα, είναι φτιαγμένη να ουρλιάζει για τα πάντα».

Η Κατερίνα Καινούργιου είπε: «Δεν μου άρεσαν πολλά από αυτά που άκουσα από τον Δημήτρη Αρβανίτη, αλλά ο καθένας έχει την άποψή του».