Ο Δημήτρης Αρβανίτης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και σχολίασε τη νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας».

Ο σκηνοθέτης πολλών τηλεοπτικών επιτυχιών «κατακεραύνωσε» την ταινία, η οποία έχει σπάσει ρεκόρ εισιτηρίων στο εγχώριο box office.

Ο Δημήτρης Αρβανίτης σχολίασε χαρακτηριστικά: «Αυτή η ταινία κυριολεκτικά με άφησε άναυδο. Γιατί δεν είναι κινηματογράφος καν. Επίσης είναι παλιομοδίτικος στην αντίληψή του τόσο πολύ, τόσο γερασμένο, που με έπιασε κατάθλιψη. Δεν μπορούσα να το δω όλο, έφυγα απ’ την αίθουσα».

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

