Ο Φίλιππος Αβραμόπουλος, γιος του Δημήτρη Αβραμόπουλου, παντρεύτηκε τη σύντροφό του Αλίκη το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στη Μητρόπολη Αθηνών. Παρόλο που η τελετή ήταν εντυπωσιακή, πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο φίλων και συγγενών. Η απουσία πολιτικών προσώπων από τον γάμο προκάλεσε πολλά ερωτηματικά και σχολιάστηκε έντονα.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή Buongiorno του MEGA, σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, δεν έδωσαν το παρών πολιτικές προσωπικότητες στον γάμο καθώς ήταν επιθυμία του ζευγαριού, προκειμένου να μην λάβει μεγάλη δημοσιότητα η τελετή. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι καλεσμένοι ήταν νέοι άνθρωποι από τον κύκλο του νεόνυμφου ζευγαριού, ενώ, είχαν τέσσερις κουμπάρους.

Ο Φίλιππος Αβραμόπουλος έλαμπε από ευτυχία στο πλευρό της νύφης, η οποία φόρεσε ένα παραμυθένιο νυφικό. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ως περήφανος πατέρας, καμάρωσε τον γιο του σε αυτή τη σημαντική στιγμή. Το γλέντι που ακολούθησε στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, καθώς διήρκεσε μέχρι τις 9 το πρωί της Κυριακής!

