Σε μια σπάνια εξομολόγηση στη Σάσα Σταμάτη και το ένθετο «Secret» της εφημερίδας Παραπολιτικά, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αναφέρθηκε για πρώτη φορά ανοιχτά στο διαζύγιό του από τη Βίβιαν Σπανούδη, έπειτα από 30 χρόνια κοινής πορείας.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει διατελέσει υπουργός Εθνικής Άμυνας, υπουργός Εξωτερικών, υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και δήμαρχος Αθηναίων για δύο συνεχείς θητείες.

Πώς είναι να χωρίζετε έπειτα από 30 χρόνια γάμου;

Είναι μια μεγάλη αλλαγή. Όταν έχεις μοιραστεί τόσα χρόνια ζωής, κουβαλάς μαζί σου μνήμες, στιγμές, αγωνίες, χαρές. ∆εν το βλέπω µε πικρία. Το βλέπω µε σεβασμό για ό,τι υπήρξε και µε ηρεμία για ό,τι έρχεται.

Διαβάσαμε ότι ο χωρισμός ήταν «βελούδινος»;

∆εν µου αρέσει να μιλώ πολύ για τα προσωπικά, αλλά πιστεύω πως, όταν υπάρχει ωριμότητα, ο άνθρωπος μπορεί να κλείνει κύκλους χωρίς θόρυβο. Με αξιοπρέπεια, µε σεβασμό, χωρίς να πληγώνει.

Θα θέλατε μια σύντροφο στη ζωή σας;

Ο άνθρωπος πάντα έχει ανάγκη τη ζεστασιά, τη συντροφικότητα, έναν άνθρωπο να μοιράζεται μια κουβέντα στο τέλος της μέρας. ∆εν βιάζομαι, δεν το «προγραμματίζω». Αλλά, ναι, η συντροφιά είναι δώρο στη ζωή.

Πρόσφατα παντρέψατε τον γιο σας. Πώς αισθανθήκατε; Θέλετε να γίνετε παππούς;

Ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής µου. Τον έβλεπα και ένιωθα περηφάνια, χαρά, ευγνωμοσύνη. Κι αν έρθει η ευλογία να γίνω παππούς, θα είναι κάτι που θα το ζήσω µε πολλή τρυφερότητα – και, να σου πω την αλήθεια, το περιμένω µε χαμόγελο.

Ο γνωστός πολιτικός και πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας και η Βίβιαν Σπανούδη πήραν «βελούδινο» διαζύγιο το 2023 μετά από 30 χρόνια γάμου.

Ωστόσο, οι δυο τους διατηρούν άψογες σχέσεις μεταξύ τους και η προτεραιότητά τους είναι παιδιά τους, με την κοινή τους αγάπη γι’ αυτά να τους συνδέει για πάντα. Ο χωρισμός τους ήταν κάτι παραπάνω από βελούδινος, καθώς οι σχέσεις τους παραμένουν άριστες και συνεχίζει να στηρίζει ο ένας τον άλλο.

govastiletto.gr -Δημήτρης Αβραμόπουλος: Παντρεύτηκε ο γιος του, Φίλιππος – Η τελετή στη Μητρόπολη Αθηνών και οι μεγάλες απουσίες