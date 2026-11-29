Ο Δημήτρης Μπάκουλης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «For You», και μίλησε για τη μουσική διαδρομή του, την πατρότητα, αλλά και τη σχέση που διατηρεί σήμερα με την πρώην σύζυγό του, Αφροδίτη Χατζημηνά.

Ο Δημήτρης Μπάκουλης είναι ένας από τους τραγουδοποιούς της νεότερης γενιάς που έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν το δικό τους πιστό κοινό, ακολουθώντας μια ανεξάρτητη πορεία στη μουσική. Έχει σπουδάσει Μουσειολογία και Οργάνωση Μουσείων και Εκθέσεων, ενώ τα τελευταία χρόνια έγινε ευρύτερα γνωστός και μέσα από τη συνεργασία του με τη Μαριάννα Κατσιμίχα.

Σε προσωπικό επίπεδο, ο τραγουδοποιός υπήρξε παντρεμένος με την Αφροδίτη Χατζημηνά, με την οποία έχουν αποκτήσει μια κόρη, ηλικίας πέντε ετών. Παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις, έχοντας ως κοινή προτεραιότητα την ανατροφή του παιδιού τους.

«Υπάρχει μια αλληλοκατανόηση. Η πρώην σύζυγος κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά με άλλο τρόπο, οπότε βρίσκουμε τις χαραμάδες στα προγράμματα του καθενός και τα καταφέρνουμε μια χαρά. Καμιά φορά χρειάζεται αυτό το παιδί να έρθει και σε πρόβες και σε στούντιο και σε ηχογραφήσεις. Ακόμα τα έχουμε καταφέρει καλά. Δεν έχει έρθει σε συναυλίες», ανέφερε ο Δημήτρης Μπάκουλης.

Μάλιστα, ο ίδιος αποκάλυψε ότι η μικρή παρακολουθούσε τη μητέρα της στο «Your Face Sounds Familiar», ενώ είχε βρεθεί και σε κάποια από τα γυρίσματα του μουσικού show.

Ο Δημήτρης Μπάκουλης δεν απέφυγε να απαντήσει και στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που θέλουν την Αφροδίτη Χατζημηνά να είναι η νέα μούσα του Νίκου Καρβέλα.

«Για μούσα δεν ξέρω. Μάλλον αυτός είναι ένας ειδησεογραφικός spicy τίτλος που δόθηκε από τα μέσα. Δεν ξέρω πολλές λεπτομέρειες. Την εκτιμώ πάρα πολύ σαν τραγουδίστρια. Πλέον, μετά από τόσα χρόνια μετά τον χωρισμό μας, κάνουμε και παρέα. Ξέρω ότι υπάρχει κάτι στα σκαριά», απάντησε χαρακτηριστικά.

Όταν η δημοσιογράφος επισήμανε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Νίκος Καρβέλας και η Αφροδίτη Χατζημηνά έχουν ήδη μπει στο στούντιο και έχουν ξεκινήσει τις ηχογραφήσεις τους, εκείνος περιορίστηκε να πει: «Ναι, ξέρω κι εγώ ό,τι ξέρετε».

govastiletto.gr – Αφροδίτη Χατζημηνά: Απαντά για τη συνεργασία με τον Θοδωρή Φέρρη και τις φήμες για τη σχέση τους