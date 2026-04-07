O Δημήτρης Μπάσης βρέθηκε καλεσμένος στο νέο επεισόδιο του vidcast,«Εσύ τι μουσική ακούς;» και μεταξύ άλλων μίλησε για πρώτη φορά για την επιθυμία του να επιστρέψει στο Χέρσο – το χωριό του στο Κιλκίς – και να μείνει μόνιμα στο οικόπεδο όπου έμενε ο παππούς του, καθώς, όπως λέει, στην πρωτεύουσα ακόμα νιώθει ξένος.

«Όταν επιστρέφω στο Κιλκίς και στη Θεσσαλονίκη, νιώθω ότι εδώ ανήκω, δεν το έχω ξεπεράσει αυτό. Είμαι 33 χρόνια στην Αθήνα και δεν με έχει κερδίσει. Νιώθω ξένος και έχω ριζώσει, γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Θέλω πολύ να ξεριζωθώ και να επιστρέψω. Έχω στο μυαλό μου να επιστρέψω στο Κιλκίς και να είναι η βάση μου. Έχω κάνει μία μεγάλη διαδρομή πια στο τραγούδι και νομίζω μπορώ να ορίσω κάπως αλλιώς τη δουλειά μου και να βάλω τα όριά μου όπως θέλω εγώ και όχι όπως θέλει η δουλειά. Η γυναίκα μου το ακούει και δεν το πιστεύει ότι μπορεί να γίνει», είπε ο τραγουδιστής.

Δείτε το βίντεο:

Όπως λέει ο ίδιος, θεωρεί τον εαυτό του έναν λαϊκό τραγουδιστή. Η «άλλη πλευρά» για αυτόν είναι οι τραγουδιστές που οι χώροι όπου τραγουδούν έχουν ισχυρή δόση lifestyle: «Ακούω τραγούδια της άλλης πλευράς και μου αρέσουν, δεν θέλω να ονοματίσω τώρα. Αν μου αρέσει κάποιος και μου αρέσει η μουσική και το τραγούδι του, θα το πω και θα συνεργαστώ. Ας πούμε, μου αρέσει πολύ ο Χρήστος Μάστορας, και κάναμε μαζί ένα ντουέτο και έγινε μεγάλη επιτυχία», ανέφερε.

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως στην αρχή του έλεγαν ότι δεν θα δεχθεί ο Χρήστος Μάστορας να συνεργαστούν: «Εγώ του το πρότεινα. Μου ήρθε το τραγούδι για να το πω μόνος μου. Μετά μου είπαν ότι θα ήταν ωραίο να το πω ντουέτο και μου πρότειναν έναν τραγουδιστή από το δικό μας ‘χώρο’ ας πούμε. Είπα ‘όχι ρε παιδιά, θα το πω με τον Χρήστο Μάστορα’. Ο Νίκος Μωραΐτης που έγραψε τους στίχους, μου έλεγε ‘δεν θα δεχθεί, αυτός είναι τώρα στα πάνω του’. Τον προσέγγισα και το είπαμε όμως μαζί», περιέγραψε για το ντουέτο «Ένα Λεπτό».

