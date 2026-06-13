Ο Ελληνοαμερικανός Δημήτρης Χαλκίδης θεωρείται, εδώ και 40 χρόνια, ένας από τους κορυφαίους φωτογράφους μόδας. Έγινε πολύ γνωστός τη δεκαετία του 1990 για τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες μοντέλων, όπως η Λίντα Εβανγκελίστα, η Ναόμι Κάμπελ και η Κλώντια Σιφερ.

Ήταν τότε που κάλυπτε τις Εβδομάδες Μόδας στη Νέα Υόρκη, έτρεχε από επίδειξη σε επίδειξη με πατίνια, μπαινόβγαινε στα παρασκήνια των fashion shows και συναναστρεφόταν όλα τα ιερά τέρατα του μόντελινγκ.

Πρωτότυπες φωτογραφίες εκείνης της εξαιρετικής εποχής που η τέχνη, η μόδα και ο πολιτισμός συνδυάζονταν αρμονικά, περιλαμβάνονται στην έκθεση «Από τους δρόμους στην πασαρέλα: Τα σούπερ μόντελ της δεκαετίας του ‘90 στη Νέα Υόρκη», η οποία φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου μέχρι τις 18 Ιουνίου.

Επισκέπτες, συλλέκτες και λάτρεις της φωτογραφίας έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν ένα σύνολο φωτογραφικών έργων με τα διάσημα μοντέλα της εποχής που τραβήχτηκαν με φιλμ 35 χιλιοστών.

Μέσα από το φακό του καλλιτέχνη, οι δρόμοι της Νέας Υόρκης και τα fashion show της αμερικανικής μεγαλούπολης μετατράπηκαν σε σκηνικό αυθεντικών στιγμών, γεμάτων κίνηση και αυθορμητισμό.

Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση, ο Δημήτρης Χαλκιδης μίλησε στο δημοσιογράφο Πέτρο Νάζο και το Mykonos Live TV για τα 90s, μια από τις πιο καθοριστικές περιόδους στην ιστορία της μόδας και της σύγχρονης κουλτούρας.

Ο καλλιτέχνης αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο απαθανάτιζε τα μοντέλα της εποχής με φιλμ 35 χιλιοστών.

Περιγράφει στιγμές από τα παρασκήνια των επιδείξεων μόδας και τις πασαρέλες.

Μιλάει για τη μεγάλη του συμπάθεια, τη Λίντα Εβανγκελίστα, για την τέλεια σχέση που είχε με τη Ναόμι Κάμπελ, ενώ χαρακτηρίζει «άγγελο» την Κλόντια Σίφερ.