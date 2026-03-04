Ο Δημήτρης Φιλιππίδης που φέτος παίζει με τον Γιάννη Μπέζο στη θεατρική παράσταση «Δάφνες και Πικροδάφνες» έδωσε την πρώτη του εφ’όλης της ύλης συνέντευξη στο vidcast της Πένυς Καβέτσου, Bedtime Stories.

Στην εξομολόγησή του, εκτός από τις αναφορές στον πατέρα του, ο Δημήτρης Φιλιππίδης αναφέρθηκε πρώτη φορά στον χωρισμό από τη σύντροφό του.

«Δυστυχώς δεν είμαστε μαζί πια. Έχουμε φοβερή σχέση πια. Ήτανε βάλσαμο αυτή η σχέση. Δηλαδή όχι καμία τοξικότητα, τίποτα. Ήτανε η υγεία προσωποποιημένη σε έναν άνθρωπο. Αλλά εντάξει, όλα κάνουν τον κύκλο τους. Γι’ αυτό ρε παιδί μου, γι’ αυτό σου είπα ότι το καλοκαίρι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί συνέβησαν διάφορα πράγματα στη ζωή μου. Ένα απ’ αυτά είναι το ότι ήμουν σε μια σχέση η οποία τελείωσε. Και κάπως με βοήθησε το γεγονός ότι ήμουν στον τόπο μου, εκεί στην Κέρκυρα, σε αυτό το φανταστικό μέρος που λέγεται Λιαπάδες. Έχασα και τον σκύλο μου, που επίσης μου κόστισε πάρα πολύ. Ήμασταν εννιά χρόνια μαζί με τον σκύλο μου και οκτώ χρόνια με τη σχέση» ανέφερε ο Δημήτρης Φιλιππίδης.

«Αυτό είναι το φοβερό, ότι εμένα για κάποιο λόγο τα πράγματα όταν με βρίσκουν, με βρίσκουνε. Δηλαδή δεν είναι ότι θα μ’ αφήσει το σύμπαν να πάρω και μια ανάσα. Όλα μαζί» συμπλήρωσε ο γιος του Πέτρου Φιλιππίδη και της Ελπίδας Νίνου.

govastiletto.gr -Δημήτρης Φιλιππίδης: Όταν η φήμη του πατέρα γίνεται βάρος – Από τη σκιά του Πέτρου Φιλιππίδη στην ανεξαρτησία