Στο θεατρικό σανίδι επέστρεψε ο Δημήτρης Φιλιππίδης, συμμετέχοντας στη νέα παραγωγή των Αθηναϊκών Θεάτρων «Τακούνια στον Βάλτο». Το νέο έργο του Άκη Δήμου έκανε πρεμιέρα την Τρίτη 2 Ιουνίου στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.

Ο νεαρός ηθοποιός ενσαρκώνει έναν φιλόδοξο δημοσιογράφο, έναν χαρακτήρα που κυνηγά την ανέλιξή του παραμερίζοντας τους ηθικούς φραγμούς. Πρόκειται για έναν απαιτητικό ρόλο με έντονα χαρακτηριστικά, ο οποίος δίνει την ευκαιρία στον Δημήτρη Φιλιππίδη να ξεδιπλώσει το ταλέντο του πλάι σε καταξιωμένους συναδέλφους.

Δείτε φωτογραφίες:

Αθηνά Μαξίμου-Δημήτρης Φιλιππίδης

Αιμίλιος Χειλάκης-Δημήτρης Φιλιππίδης

Μαριάννα Τουμασάτου-Αιμίλιος Χειλάκης-Δημήτρης Φιλιππίδης

Λίγα λόγια για τον Δημήτρη Φιλιππίδη

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης γεννήθηκε το 1997 είναι ο μοναχογιός του Πέτρου Φιλιππίδη και της Ελπίδας Νίνου. Σπούδασε υποκριτική στο Εθνικό Θέατρο, ενώ παράλληλα με τις σπουδές του εργάστηκε στην υποδοχή του θεάτρου Ακροπόλ.

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης έχει συνεργαστεί με τον πατέρα του, αφού έχουν επιμεληθεί μαζί την μετάφραση του έργου «Έγκλημα στο Οριεντ Εξπρές» αλλά και του «Ο κατά φαντασίαν ασθενής».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο στο youtube, ο Δημήτρης Φιλιππίδης αναφέρθηκε στην σχέση με τον πατέρα του μετά την δικαστική περιπέτεια και τις καταγγελίες εις βάρος του.

«Ήταν πολύ συγκρουσιακή η σχέση μου με τον πατέρα μου. Και λόγω του ότι είχα παράπονα, ας πούμε, απ’ αυτόν. Και έπρεπε να δημιουργήσω κι ένα πρόβλημα, για μένα. Για να έχω κάτι να προσδιοριστώ, σε σχέση με την κουβέντα που κάναμε τις προάλλες. Προσδιοριζόμουν μέσω του ότι η σχέση μου με τον πατέρα μου είναι προβληματική, και άρα αυτό με έκανε να νιώθω ότι είναι σημαντικό, γιατί δεν είχα από κάπου αλλού να πιαστώ», είπε αρχικά ο Δημήτρης Φιλιππίδης.

«Αυτό ήταν και το βασικό μου παράπονο. Ότι μεγαλώνοντας αντιλήφθηκα ότι έχεις χρόνο, φίλε, να διαθέσεις. Και απλά δεν το κάνεις για άλλους λόγους… τους οποίους δεν μπορώ να ξέρω. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι το ναρκισσιστικό κομμάτι, αλλά… τώρα ας πούμε εγώ, που είμαι ένας άνθρωπος που εργάζεται πολύ όχι μόνο στη δουλειά μου, όχι μόνο δηλαδή ως ηθοποιός, έχει χρειαστεί να κάνω πολλές δουλειές, κι άρα έχει χρειαστεί να εργάζομαι πολλές ώρες μέσα στη μέρα.

Και αντιλαμβάνομαι ότι αν είχα ένα παιδί, δεν ξέρω κατά πόσο κι εγώ θα του έδινα τον χρόνο που θα ήθελα να μου έχουν δώσει σαν παιδί. Γιατί ξέρεις, πάντα απ’ τη μεριά του παιδιού λες «εγώ όταν γίνω μπαμπάς θα είμαι όλη μέρα με το παιδί μου». Και κάποια στιγμή γίνεσαι και λες… μάλλον δεν θέλω να είμαι όλη μέρα με το παιδί μου» είχε αναφέρει Δημήτρης Φιλιππίδης.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Ένας Υπουργός, η γυναίκα του, ένα στέλεχος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Μια εκκεντρική, φιλόδοξη συγγραφέας κι ένας ανερχόμενος, εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος. Ένας φλογερός (λέμε τώρα) έρωτας, που κάποιοι δεν μπορούν να ξεχάσουν και κάποιοι δεν θέλουν να θυμούνται.

Μια επέτειος γάμου που εξελίσσεται σε φάρσα, ένα σωρό άπλυτα που βγαίνουν στη φόρα (αλλά δεν υπάρχει νερό για να πλυθούν) και η δημόσια ζωή μιας χώρας που από άλλα κινδυνεύει και γι’ άλλα καίγεται . Και όλα αυτά ενώ όλοι περιμένουν από στιγμή σε στιγμή την άφιξη του Πρωθυπουργού στην δεξίωση.

Μια ποπ πολύχρωμη κωμωδία για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής (και όχι μόνο).

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Δημήτρης Φιλιππίδης: «Το γεγονός ότι ο πατέρας μου ταπεινώθηκε, του κάνει καλό» – Η δήλωση που θα συζητηθεί