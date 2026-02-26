Για πρώτη φορά, ο Δημήτρης Φιλιππίδης σπάει τη σιωπή του και μιλά ανοιχτά για τον πατέρα του, Πέτρο Φιλιππίδη, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Πένυ Καβέτσου. Στο υλικό που εξασφάλισε το Breakfast@Star, ο νεαρός ηθοποιός τοποθετείται για το βάρος της σύγκρισης, τη δικαστική περιπέτεια και τη φυλάκιση του πατέρα του, ενώ περιγράφει με ειλικρίνεια πώς βίωσε την απομάκρυνση ανθρώπων που μέχρι τότε ανήκαν στον στενό τους κύκλο.

Για τη σύγκριση με τον πατέρα του, ο Δημήτρης Φιλιππίδης είπε: «Τι να με τρομάξει; Το θεωρώ πολύ φυσιολογικό. Με εκνευρίζει λίγο το γεγονός ότι σ’ αυτά τα πράγματα, ξέρεις, κάνουμε τους σοκαρισμένους, ότι… το ξέρεις ότι θα σε συγκρίνουν με τον μπαμπά σου. Γιατί, δηλαδή, αν ήμουν υδραυλικός ή αν ήμουν μηχανικός αυτοκινήτων ή αν ήμουν ψυκτικός και ήμουν ο γιος του τάδε ψυκτικού, δεν θα με συνέκριναν με τον πατέρα μου;».

Αναφορικά με τη φυλάκιση του πατέρα του, ο Δημήτρης Φιλιππίδης εξομολογήθηκε: «Στην αρχή ήταν πολύ τρομακτικό. Πάρα πολύ. Στην πολύ αρχή. Φυλακές, όλα αυτά, μπαίνει στην καθημερινότητά σου αυτό. Στην αρχή μπορεί να σε τρομάζει πάρα πολύ. Απογοητεύτηκα από ανθρώπους που ήταν δίπλα μου κι έφυγαν. Σίγουρα. Από το ’21 έως τώρα, είναι πέντε χρόνια. Εγώ ήμουν 23 χρονών. Οπότε στην ηλικία 23 με 28, εγώ αντιμετωπίζω αυτό το πράγμα».

Όλη η συνέντευξη θα ανέβει στο Youtube την Τρίτη 3 Μαρτίου.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης κρίθηκε στις 15 Ιουλίου 2025 ομόφωνα ένοχος σε δεύτερο βαθμό από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο για δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος γυναικών συναδέλφων του, που φέρονται να τελέστηκαν το 2010 και το 2014. Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης και αναγνώρισε τις πράξεις ως απόπειρες βιασμού, επιβάλλοντας συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή, γεγονός που του επέτρεψε να παραμείνει ελεύθερος.

Σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε οκτώ χρόνια κάθειρξη για μία απόπειρα βιασμού και έναν βιασμό, ωστόσο και τότε είχε αφεθεί ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο. Μετά την απόφαση της 15ης Ιουλίου 2025, η υπεράσπιση δήλωσε ότι θεωρεί την απόφαση εσφαλμένη και προανήγγειλε ότι θα καταθέσει αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο, ζητώντας τον έλεγχο της απόφασης ως προς τη σωστή εφαρμογή του νόμου.

govastiletto.gr – Πέτρος Φιλιππίδης: Μιλά πρώτη φορά στην κάμερα μετά το τέλος της δίκης για τις απόπειρες βιασμού