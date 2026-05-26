Ο Δημήτρης Φιλιππίδης έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, που αναμένεται να συζητηθεί, στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, και στο νέο επεισόδιο του «Anestea the podcast».

Ο γιος του Πέτρου Φιλιππίδη μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη σχέση με τον πατέρα του, την οποία χαρακτήρισε «συγκρουσιακή», ενώ αναφέρθηκε και στη μητέρα του, Ελπίδα Νίνου.

Ο νεαρός ηθοποιός είπε: «Ήταν πολύ συγκρουσιακή η σχέση με τον πατέρα μου».

Σε άλλο σημείο, παραδέχτηκε: «Η πιο έντονη στιγμή είναι η μέρα της προφυλάκισης».

Επιπλέον, εξήγησε για το βάρος που έφερε το επώνυμό του μετά τις καταγγελίες που δέχτηκε ο πατέρας του: «Στην αρχή νομίζω ότι αυτό που τα κυρίευσε όλα ήταν ο φόβος, για το ότι θα είμαι, ας πούμε, ο γιος αυτού που κατηγορείται. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Το γεγονός ότι ταπεινώθηκε αυτός ο άνθρωπος, του κάνει πολύ καλό».

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης αποκάλυψε: «Δεν έχω επαφή με τα ναρκωτικά, που έχω υπάρξει χρήστης παλαιότερα».

