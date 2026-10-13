Μια αποκαλυπτική συνέντευξη πραγματοποίησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο «The 2Night Show», όπου άνοιξε τα χαρτιά του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο έμπειρος ρεπόρτερ αναφέρθηκε εκτενώς στη μέχρι τώρα επαγγελματική του διαδρομή, τις δικαστικές διαμάχες που συνάντησε στην πορεία του, αλλά και τη σύγχυση που συχνά προκαλεί η συνωνυμία του με τον γνωστό επιχειρηματία Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Παράλληλα, εξήγησε το παρασκήνιο πίσω από το ζεϊμπέκικο που χόρεψε στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, μια κίνηση που είχε σχολιαστεί ιδιαίτερα.

«Έχω υπάρξει αρχισυντάκτης σε εφημερίδα και δεν μου άρεσε. Δεν θέλω κάτι άλλο. Είμαι στον δρόμο. Με προσέγγισαν πρόσωπα που απασχόλησαν το αστυνομικό ρεπορτάζ. Αυτό που ζούμε στον δρόμο ως ρεπόρτερ είναι πολύ σκληρό», ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο λόγος που χόρεψε ζεϊμπέκικο στην κηδεία του Μαζωνάκη

Σε άλλο σημείο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη και στο ζεϊμπέκικο που χόρεψε εκείνη την ημέρα, έξω από την εκκλησία.

«Στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη χόρεψα ζεϊμπέκικο γιατί μου το ζήτησαν οι Νικαιώτες, τα παιδιά από το Πέραμα, οι φίλοι μου οι τσιγγάνοι και εγώ ήμουν μαζί τους εκεί. Και θα χορέψω μαζί τους και θα συναναστραφώ γιατί οι άνθρωποι είχαν πόνο. Αυτό το παιδί ήταν πάρα πολύ λαϊκό και η καρδιά του λαού. Έρχονταν και μου μιλούσαν και έτσι κατάλαβα τι άνθρωπος ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης όλα αυτά τα χρόνια και πόση απήχηση είχε όλα αυτά τα χρόνια. Έπαιρνε κόσμο από τις γειτονιές του και δούλευε. Μου αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν διάρκεια».

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Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζώη στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών. Η κηδεία του έγινε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, ενώ η ταφή ακολούθησε στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

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