Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, γνωστός επιχειρηματίας και ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ταξίδεψε στην Ισπανία μαζί με τον γιο του, Παύλο Γιαννακόπουλο.

Στόχος τους ήταν να παρακολουθήσουν τον εμβληματικό αγώνα ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα στο ιστορικό Santiago Bernabéu, μια εμπειρία που για κάθε φίλαθλο αποτελεί ξεχωριστή στιγμή.

Ωστόσο, η επίσκεψή τους είχε και μια … έκπληξη. Στο περιθώριο του αγώνα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συνάντησε την διάσημη ηθοποιό Penélope Cruz, με την οποία φωτογραφήθηκε χαμογελαστός.

Η φωτογραφία που ανέβασε στα social media συνοδευόταν από τη λεζάντα «Off to the Oscars».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε δεκάδες σχόλια και likes από τους followers του, οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν από τη συνάντηση και μοιράστηκαν τον ενθουσιασμό τους.

Η εικόνα αυτή δείχνει μια πιο προσωπική πλευρά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, εκτός των επιχειρηματικών και αθλητικών δραστηριοτήτων του, δίνοντας μια αίσθηση glamour και διεθνούς λάμψης στην καθημερινότητά του.

