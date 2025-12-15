Μια ιδιαίτερα όμορφη και χαλαρή βραδιά πέρασαν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και η κόρη του, Δέσποινα Γιαννακοπούλου, το βράδυ της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου, σε κλίμα κεφιού και συγκίνησης.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού δεν έκρυψε τη μεγάλη αδυναμία που έχει στην κόρη του και της έκανε μια τρυφερή μουσική αφιέρωση, τραγουδώντας το κομμάτι του Σταμάτη Γονίδη «Όλα σ’ αγαπάνε».

Λίγο αργότερα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μοιράστηκε στα social media ένα βίντεο από το ντουέτο που έκανε με τη Δέσποινα, όπου πατέρας και κόρη ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου «Για κάποιον λόγο», κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έγραψε με χιούμορ: «Αφού δεν έγινα ραλλίστας… Αφού δεν έγινα DJ… Αφού δεν έγινα ψυχολόγος… Αφού δεν έγινα καθηγητής μαθηματικών… Έπρεπε να είχα γίνει τραγουδιστής», με το βίντεο να συγκεντρώνει περισσότερα από 60.000 likes.

View this post on Instagram A post shared by dimitris giannakopoulos (@dpg7000)



Govastiletto.gr – Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Στο ΟΑΚΑ με τα παιδιά του για το ματς του Παναθηναϊκού – Φωτογραφίες