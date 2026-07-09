Μια σημαντική ελληνική διάκριση καταγράφεται στις φετινές υποψηφιότητες των 78ων Βραβείων Emmy, καθώς ο κορυφαίος hair stylist Δημήτρης Γιαννέτος διεκδικεί βραβείο στην κατηγορία Outstanding Hairstyling.

Η υποψηφιότητα αφορά τη δουλειά του στη σειρά «All’s Fair» του Hulu, παραγωγής του Ryan Murphy, όπου είχε αναλάβει τα χτενίσματα της Kim Kardashian, συμβάλλοντας στη συνολική αισθητική της τηλεοπτικής παραγωγής.

Ο Έλληνας hairstylist μοιράζεται την υποψηφιότητα με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας hairstyling, Valerie Jackson, Michelle Ceglia, Linda Flowers και Sharif Poston.

Λίγο μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, ο Δημήτρης Γιαννέτος εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του μέσα από ανάρτηση στο Instagram, ευχαριστώντας τους συνεργάτες του, αλλά και την Kim Kardashian, για την εμπιστοσύνη που του έδειξε.

«Αποτελεί μεγάλη τιμή να συνεργάζομαι με τόσο ταλαντούχους ανθρώπους και να εξελίσσομαι καθημερινά μέσα από αυτή τη δουλειά. Το να βρίσκομαι υποψήφιος μαζί με αυτή την ομάδα με γεμίζει ευγνωμοσύνη. Kim, με εμπνέεις κάθε μέρα με το πάθος, τον επαγγελματισμό και την ταπεινότητά σου. Σε ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκες σε αυτό το τόσο σημαντικό πρότζεκτ», έγραψε ο ίδιος.

Η υποψηφιότητα αυτή αποτελεί ακόμη μία σημαντική αναγνώριση της διεθνούς πορείας του Δημήτρη Γιαννέτου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας βιομηχανίας του θεάματος.

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