Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος ήταν καλεσμένος, το Σάββατο 21/2, στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται», με τον πρωταγωνιστή του Alpha να δίνει ένα σημαντικό spoiler για τις εξελίξεις στον «Άγιο Έρωτα».

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε στη Ναταλία Γερμανού: «Θα υπάρχει μια μεγάλη έκπληξη, την οποία δεν μπορώ να αποκαλύψω. Τίποτα δεν είναι το ίδιο. Ο ‘Άγιος Έρωτας’ πλησιάζει στο τέλος και έτσι ήταν προγραμματισμένο. Η σχέση με τους θεατές είναι πολύ σημαντική, δεν μπορείς να ανοίγεις τις ιστορίες για να έχεις μια επιτυχία ξανά και ξανά. Ο θεατής κάτι θέλει να δει και βλέπεις πως στον ‘Άγιο Έρωτα’ υπάρχει η μια ανατροπή μετά την άλλη. Έχουμε πολλές εξελίξεις, περιμένουμε ανατροπή στο τι θα γίνει στη σχέση με τον Νικόλαο και τη Χλόη. Αυτό μπορώ να το πω. Θα μπει στη σειρά ο Στέλιος Μάινας».

Μάλιστα, ο ίδιος συμπλήρωσε: «Ο πατέρας του Νικόλαου ήταν στην αντίσταση, στο βουνό και εμφανίζεται. Ο τρόπος που έχουν γράψει το σενάριο και τώρα ξεκινάμε γυρίσματα με τον αγαπημένο μου Στέλιο Μάινα, ο οποίος θα κάνει τον πατέρα μου. Μας αναζητά, την οικογένειά του, εδώ και χρόνια. Θα δείτε πώς έρχεται σε ένα πανηγύρι, γιατί είναι μουσικός. Δεν θα σου πω αν με αναγνωρίζει. Είναι όμως μια συγκλονιστική αναγνώριση. Θα δείτε, θα παίξει μια μουσική που μου την έπαιζε όταν ήμουν μικρό παιδί και τον αναζητώ μέσα σε ένα πανηγύρι».

