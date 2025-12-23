Οι πρωταγωνιστές της σειράς “Άγιος Έρωτας”, Δημήτρης Γκοτσόπουλος και Δανάη Παππά, συνάντησαν την Όλγα Λαφαζάνη και αποκάλυψαν όσα θα δούμε στο καθηλωτικό φινάλε της χρονιάς.

«Είμαστε στην εκκλησία που θα γίνει ο σεισμός. Θα πρέπει να καταρρεύσει όλη η εκκλησία κάπως κινηματογραφικά. Θα καταπλακωθούμε. Υπόσχομαι ότι κάπως κινηματογραφικά να το κάνουμε αυτό. Δε θα κάνω πολλά spoiler. Θα είναι συγκλονιστικό επεισόδιο πριν αλλάξει ο χρόνος. Ο Άγιος Έρωτας πλησιάζει στο μεγάλο του φινάλε οπότε όλες οι ιστορίες αρχίζουν να λύνονται. Υπάρχει η διάθεση από τον σεναριογράφο μας, Άγγελο Χασάπογλου να ευοδωθεί αυτός ο έρωτας. Να γίνει μία κάθαρση. Ανεξαρτήτως αν είναι έτσι το φινάλε στο χιλιανό σενάριο» ανέφερε ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος.

Από την πλευρά της, η Δανάη Παππά είπε: «Θα γίνει ένας πολύ μεγάλος σεισμός. Συζητάμε πώς θα γίνει. Το πόσο μπορούμε να φωνάξουμε, τι θα γίνει μέσα στον χώρο. Αυτά για εμένα είναι τα αγαπημένα μου γυρίσματα, όταν είμαστε μαζί και είναι δύσκολα. Μου αρέσει που εκνευριζόμαστε, που μετά τα ξαναβρίσκουμε, που μετά ζητάμε συγγνώμη, που μετά έχει φωνές… Με τον σεισμό, χάνονται πολλοί ρόλοι».

