Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος που πρωταγωνιστεί στον «Άγιο Έρωτα» για δεύτερη σεζόν, παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Secret.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για την απήχηση της σειράς και τις απαιτήσεις της ερμηνείας, αλλά και για προσωπικές πτυχές της ζωής του.

Όταν σας πρότειναν να υποδυθείτε έναν παπά, ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη;

Στην αρχή ξαφνιάστηκα. Είναι ένας ρόλος µε ιδιαιτερότητες, γεμάτος λεπτομέρειες που χρειάζονται μεγάλη προσοχή, κι αυτό µε γοήτευσε. Οι ρόλοι που σε βγάζουν από τη ζώνη άνεσής σου είναι αυτοί που αξίζει να κυνηγάς, γιατί σου δίνουν την ευκαιρία να ανακαλύψεις νέες πλευρές του εαυτού σου και να εξελιχθείς ως ηθοποιός.

Αποφεύγετε πάντα να μιλάτε για την προσωπική σας ζωή. Γιατί;

∆εν είναι κάτι που αποφεύγω από φόβο ή μυστικοπάθεια. Απλώς δεν το έχω ανάγκη. Η δουλειά µου και ο τρόπος που στέκομαι απέναντι στο θέατρο και στον χώρο του θεάματος φτάνουν και περισσεύουν. Αυτό πιστεύω ότι έχει αποδειχτεί. Προτιμώ να επικοινωνώ µε τον κόσμο μέσα από τη δουλειά µου και όχι μέσα από προσωπικές λεπτομέρειες, που δεν προσθέτουν κάτι ουσιαστικό.

Ποια είναι η σχέση σας µε τον Θεό;

Είναι μια προσωπική σχέση, που εξελίσσεται µε τον χρόνο. ∆εν µου αρέσει να την αναλύω δημόσια ή να την περιορίζω σε ταμπέλες. Είναι περισσότερο μια εσωτερική διαδρομή, που έχει να κάνει µε αξίες, πίστη και ισορροπία και µε βοηθά να κατανοώ καλύτερα τον εαυτό µου και τον κόσμο γύρω µου.

Πού θα περάσετε το Πάσχα;

Το Πάσχα για µένα είναι μια περίοδος που θέλω να την περνάω ήρεμα, µε ανθρώπους που αγαπώ. Αν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις το επιτρέψουν, θα προτιμήσω ένα ήσυχο περιβάλλον, μακριά από την ένταση της πόλης, ώστε να μπορώ να το βιώσω πραγματικά. Είναι η στιγμή για να γεμίσω ενέργεια και να νιώσω εσωτερική γαλήνη.

