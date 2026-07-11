Δημήτρης Γκοτσόπουλος: Στιγμιότυπα από τις διακοπές του στα Κουφονήσια μετά το τέλος του «Αγίου Έρωτα»

Ο γνωστός ηθοποιός βρίσκεται, αυτή την περίοδο, στις Μικρές Κυκλάδες και συγκεκριμένα στο Κάτω Κουφονήσι. Το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουλίου ανέβασε μια σειρά από αξιοζήλευτα στιγμιότυπα στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η λεζάντα της ανάρτησης. Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος έγραψε: «Εκπαιδεύτηκα να αντέχω. Δεν θυμάμαι να με εκπαίδευσε ποτέ κανείς να ζω. Να πιστεύω πως η ξεκούραση δεν είναι πολυτέλεια. Πως αν σταματήσω, δεν θα μείνω πίσω.

Έτσι έμαθα να τρέχω. Να κυνηγάω στόχους, προθεσμίες και αποδείξεις. Και χωρίς να το καταλάβω, έγινα ο πιο απαιτητικός εργοδότης του ίδιου μου του εαυτού».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Χρειάστηκε να μεγαλώσω για να θυμηθώ κάτι που ήξερα από παιδί. Δεν είμαι φτιαγμένος μόνο για να παράγω. Είμαι φτιαγμένος και για να απολαμβάνω, να θαυμάζω. Να κάθομαι χωρίς ενοχή. Να ακούω τον αέρα. Να περπατώ ξυπόλυτος. Να κοιτάζω τον ουρανό μέχρι να θυμηθώ πόσο μικρός είμαι και πόσο μεγάλο δώρο είναι που υπάρχω».

Τέλος, κατέληξε στην ανάρτησή του: «Κάπου εκεί αναρωτήθηκα αν τελικά δεν είμαι ο μόνος. Αν, χωρίς να το καταλάβουμε, εκπαιδευτήκαμε περισσότερο να αντέχουμε παρά να ζούμε. Μέσα στη φύση δεν υπάρχουν τίτλοι. Δεν υπάρχουν βραβεία. Δεν υπάρχουν ακόλουθοι. Υπάρχει μόνο η ζωή.

Και ο θάνατος. Το ότι αναπνέουμε είναι ήδη μια αποδοχή από την ίδια τη ζωή. Τα υπόλοιπα είναι, τις περισσότερες φορές, θόρυβος. Στο τέλος δεν θα μετρήσουν οι μέρες που αντέξαμε. Θα μετρήσουν οι στιγμές που ζήσαμε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχουμε».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gkotsopoulos Dimitris (@dimitris.gkotsopoulos.official)

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