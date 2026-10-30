Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day» και τη δημοσιογράφο Όλγα Λαφαζάνη, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στον Γιώργο Κιμούλη, χαρακτηρίζοντάς τον ως ένα από τα πλέον καθοριστικά πρόσωπα που έχει συναντήσει στη θεατρική του διαδρομή. Παράλληλα, ο δημοφιλής ηθοποιός τοποθετήθηκε για την αξία της ιστορικής μνήμης και των βιωμάτων, σημειώνοντας πως όταν η σύγχρονη κοινωνία προσπερνά το παρελθόν της, είναι μοιραίο να υποπίπτει στα ίδια σφάλματα.

«Η μάστιγα της εποχής μας είναι ότι δεν θέλουμε να θυμόμαστε, αγνοούμε το τι έχει υπάρξει στο παρελθόν. Είμαστε αναγκασμένοι να επαναλαμβάνουμε πολλές φορές τα ίδια λάθη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε με λόγια εκτίμησης για τον Γιώργο Κιμούλη, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η παρουσία του στη δική του καλλιτεχνική διαδρομή.

«Είναι σημαντικός δάσκαλος για μένα. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, αλλά ο Γιώργος Κιμούλης είναι από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει στο θέατρο», εξομολογήθηκε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε, ωστόσο, και η τοποθέτησή του για τη σχέση του με τα χρήματα.

«Τα χρήματα είναι τα σκλαβάκια μου, δεν είμαι εγώ σκλάβος τους», δήλωσε, υπογραμμίζοντας με τον δικό του τρόπο πως τα χρήματα αποτελούν για εκείνον ένα μέσο και όχι αυτοσκοπό.

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