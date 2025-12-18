Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την ημέρα που ο Δημήτρης Ήμελλος έφυγε σε ηλικία 57 ετών από τη ζωή ύστερα από μια γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η απώλεια του ηθοποιού σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο.

Η αδελφή του Δημήτρη Ήμελλου, Αγγελική έκανε μια σπαρακτική ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Facebook, με αφορμή τον ένα χρόνο από το θάνατό του.

Η Αγγελική Ημέλλου έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας: «Ένας χρόνος έκλεισε κι είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα… Σε λίγες ώρες σαν σήμερα, πήγες στον Θεό για να μας θυμίσεις ποιος είναι ο πλάστης και πατέρας μας σε γη κι ουρανό….για να μας θυμίσεις σε ποιον χρωστάμε την ύπαρξη μας και την ανάσα μας στη ζωή… Δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ μονάκριβε αδελφέ μου.

Όχι γιατί ήσουν υπέροχος ηθοποιός. Αλλά γιατί είχες μέσα σου τον Χριστό που είναι η μόνη αλήθεια και το ζωντανό φως στη ζωή μας… Σ’ αγαπώ. Να μας προσέχεις».

Δείτε την ανάρτησή της:

