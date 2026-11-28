Πίσω από την είδηση του θανάτου του Δημήτρη Καλλιβωκά, που έγινε γνωστή την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, κρύβεται μια συγκινητική ιστορία.

Ο σπουδαίος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη παρακαταθήκη στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο, αλλά και τη γυναίκα με την οποία μοιράστηκε περισσότερο από μισό αιώνα ζωής.

Ο λόγος για την αγαπημένη του Ιωάννα, η οποία υπήρξε συνοδοιπόρος του για 55 ολόκληρα χρόνια και δεν γνωρίζει ακόμη ότι ο άνθρωπός της δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

Η σύζυγος του ηθοποιού, η οποία έχει χάσει ολοκληρωτικά την όρασή της, φιλοξενείται τα τελευταία χρόνια σε ιδιωτικό οίκο ευγηρίας στην Τήνο. Οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει τη φροντίδα της δεν την έχουν ενημερώσει για τον θάνατό του, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να μη της ανακοινωθεί ποτέ η δυσάρεστη είδηση, υπό τον φόβο της συναισθηματικής επιβάρυνσης που θα μπορούσε να της προκαλέσει.

Ο σπουδαίος ηθοποιός είχε νοσηλευτεί το τελευταίο διάστημα, έπειτα από σοβαρή πτώση στο σπίτι του. Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου επέστρεψε στο σπίτι του, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, έχοντας κοντά του αγαπημένα πρόσωπα. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή το επόμενο πρωί.

govastiletto.gr – Πέθανε ο Δημήτρης Καλλιβωκάς σε ηλικία 96 ετών – Η καριέρα και η ζωή του αριστοκράτη του ελληνικού κινηματογράφου