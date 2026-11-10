Δύσκολες ώρες διανύει ο 96χρονος ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς, ο οποίος βρίσκεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έπειτα από σοβαρό ατύχημα που είχε στο σπίτι του.

Ο αγαπημένος ηθοποιός τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από άσχημη πτώση μέσα στο διαμέρισμά του την προηγούμενη εβδομάδα. Τη δυσάρεστη είδηση έφερε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026 η εφημερίδα «Espresso», ενώ νεότερες αποκαλύψεις για την κατάσταση της υγείας του μετέδωσε σήμερα ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό».

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων. Εκεί προσπάθησαν οι γιατροί να του βγάλουν το αιμάτωμα που είχε δημιουργηθεί μέσα στο κεφάλι. Στην πορεία το αιμάτωμα αυτό μεγάλωσε και χρειάστηκε να τον διασωληνώσουν. Δεν υπήρχε δυνατότητα ΜΕΘ στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων και τελικά μεταφέρθηκε στο Βουγιουκλάκειο.

Τι μου λένε… Ήταν πολύ σοβαρή η κατάσταση. Τα τελευταία 24ωρα οι γιατροί είναι αισιόδοξοι, γιατί η κατάσταση είναι σταθεροποιημένη. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Ενώ ήταν σε καταστολή, χθες τον έβγαλαν από την καταστολή. Παραμένει στη ΜΕΘ, αλλά βγήκε από την καταστολή.

Σήμερα υπεβλήθη σε μία καινούρια αξονική, η κατάσταση είναι σταθερή, δεν χειροτέρεψαν τα πράγματα, δεν έχουν βελτιωθεί κιόλας, δηλαδή δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον ο ίδιος… Έγινε μια προσπάθεια χθες να τον “ξυπνήσουν”, αλλά δεν ήταν επιτυχής».

Η κατάστασή του είναι πάρα πολύ σοβαρή και κινδυνεύει η ζωή του

Λίγο αργότερα, στον αέρα της εκπομπής βγήκε ο Ανδρέας Στράτης, πνευμονολόγος εντατικολόγος στο Βουγιουκλάκειο, ο οποίος έδωσε όλες τις πληροφορίες για τον Δημήτρη Καλλιβωκά.

Όπως εξήγησε ο γιατρός, ο 96χρονος ηθοποιός είναι διασωληνωμένος σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και υπό καταστολή, σε βαριά κλινική κατάσταση.

«Σταδιακά γίνονται προσπάθειες να γίνει μείωση των κατασταλτικών φαρμάκων για να κάνουμε τις πρώτες νευρολογικές εκτιμήσεις και να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις που θα έχει ο κύριος Καλλιβωκάς.

Η κατάστασή του είναι πάρα πολύ σοβαρή και κινδυνεύει άμεσα η ζωή του. Το αιμάτωμα είναι μεγάλο και προσπαθούμε με φαρμακευτική αγωγή να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορεί να γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση», ανέφερε ο γιατρός.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Καλλιβωκάς

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είναι ένας τζέντλεμαν της μεγάλης οθόνης που παρέδωσε αξεπέραστες ερμηνείες παρά την αυστηρή επιλογή των ταινιών που συμμετείχε.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1930, γόνος αστικής οικογένειας με πατέρα γιατρό. Εδειξε από μικρή ηλικία την κλίση του στην υποκριτική ανεβάζοντας αυτοσχέδιες παραστάσεις θεάτρου σκιών αλλά και συμμετέχοντας σε θεατρικές παραστάσεις.

Μετά την άρνηση του πατέρα του να σπουδάσει υποκριτική, γράφτηκε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών καθώς είχε κλίση και στη ζωγραφική. Κρυφά από τους γονείς του έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου όπου έγινε δεκτός. Όταν όμως έμαθε ότι ο σπουδαίος καθηγητής του Εθνικού Δημήτρης Ροντήρης μετακινείται στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς άλλαξε γνώμη. Έδωσε κι εκεί εξετάσεις, έγινε δεκτός και τελικά ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1954, έχοντας μαθητεύσει με δασκάλους, εκτός από τον Δημήτρη Ροντήρη, τον Αιμίλιο Βεάκη και τον Γιάννη Σιδέρη.

Αμέσως μετά την αποφοίτησή του από τη δραματική σχολή, προσελήφθη στο Εθνικό Θέατρο και έκανε το ντεμπούτο του ως μέλος του Χορού στο ανέβασμα της «Ορέστειας» από τον Ροντήρη, τον Οκτώβριο του 1954 στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, μετρώντας έκτοτε πάνω από 90 θεατρικές παραστάσεις.

Συμμετείχε σε περίπου 40 ταινίες μεγάλου μήκους, πολλές εκ των οποίων με τη Finos Film. Ξεχώρισε σε ρόλους «σνομπ» ή ευγενών αριστοκρατών, σε κλασικές κωμωδίες όπως «Μια τρελή… τρελή οικογένεια», «Η Παριζιάνα», «Μερικοί το προτιμούν κρύο» και «Ο ξυπόλυτος πρίγκιψ».

Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται και πάνω από 100 συμμετοχές σε τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων και ρόλοι σε σειρές που άφησαν εποχή όπως η «Μαντάμ Σουσού», οι «Πανθέοι», ο «Γιούγκερμαν», ο «Ανδροκλής και τα λιοντάρια του» και το «Ρετιρέ».

Προσωπική ζωή

Όπως αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα της Finos Film o Δημήτρης Καλλιβωκάς έζησε μια έντονη ζωή ως γόης της εποχής του και για χρόνια ήταν από πεποίθηση κατά του γάμου. Όμως μετά από μια δύσκολη περιπέτεια υγείας αποφάσισε στα 72 του χρόνια να παντρευτεί την σύντροφό του Ιωάννα, με την οποία ήταν μαζί και αγαπημένοι από τις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Γνωρίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Η Ιωάννα ήταν ήδη παντρεμένη και ο ηθοποιός περίμενε υπομονετικά για χρόνια μέχρι να εκδοθεί επίσημα το διαζύγιό της.

«Ζω με την γυναίκα μου, την Ιωάννα 50 χρόνια και μερικούς μήνες. Το σημαντικό είναι ότι ήταν μια γυναίκα που με καταλάβαινε και την καταλάβαινα» είχε πει σε συνέντευξή του πριν μερικά χρόνια ο ηθοποιός.

Η διάγνωση με καρκίνο

Όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία, οι γιατροί του ανακοίνωσαν ότι πάσχει από καρκίνο. Όπως έχει εξομολογηθεί ο ίδιος, ένιωσε τότε ότι έφτασε στο τελευταίο σκαλοπάτι της ζωής του. Η ασθένεια αυτή ήταν η κύρια αφορμή για να εγκαταλείψει την εργένικη ζωή.

Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις, η ζωή τού επιφύλαξε εκπλήξεις, κατάφερε να βγει νικητής, να ξεπεράσει πλήρως τον καρκίνο και να ζήσει υγιής για πολλά ακόμα χρόνια.

Επίσης τον Φεβρουάριο του 2024, ο ηθοποιός είχε νοσηλευτεί ξανά στο νοσοκομείο έπειτα από ένα σοβαρό κάταγμα που είχε υποστεί στο πόδι του μετά από άλλη πτώση, γεγονός που επιδίωξε να ξεπεράσει με τη βοήθεια των γιατρών ώστε να επιστρέψει στο σπίτι του στην Τήνο.

Το εξοχικό στην Τήνο

Η Τήνος αποτελεί το μεγάλο «καταφύγιο» και τον επίγειο παράδεισο του Δημήτρη Καλλιβωκά, καθώς έχει συνδεθεί άρρηκτα με τα τελευταία χρόνια της ζωής του και την προσωπική του ηρεμία.

Ο ηθοποιός έχει εξομολογηθεί ότι κατά τη διάρκεια της ζωής του είχε γυρίσει 30 νησιά, αλλά τελικά κατέληξε και ρίζωσε στην Τήνο. Εκεί διατηρεί μια πανέμορφη εξοχική κατοικία στην περιοχή του Αγίου Σώστη, όπου περνά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου.

Όταν η κατάσταση της υγείας της συζύγου του, Ιωάννας, επιδεινώθηκε λόγω ολικής απώλειας όρασης, αρχικά νοσηλευόταν σε ίδρυμα στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Ωστόσο, επειδή ο Δημήτρης Καλλιβωκάς ήθελε να βρίσκεται συνεχώς κοντά της και να μην είναι χωρισμένοι, πήρε τη μεγάλη απόφαση να τη μεταφέρει σε εξειδικευμένο ίδρυμα της Παναγίας της Τήνου.

Με αυτόν τον τρόπο, όταν εκείνος βρισκόταν στο νησί, μπορούσε να την επισκέπτεται καθημερινά και να είναι μαζί.